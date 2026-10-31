Doi dintre copiii dispăruți în Sălaj au fost găsiți. Unde se aflau copiii și cu cine erau

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 31 oct. 2026, 20:07

Doi dintre cei trei copii dispăruți din Sălaj au fost localizați în județul Cluj, în apropierea localității Șardu. Minorii erau împreună cu tatăl lor, iar căutările continuă pentru găsirea celui de-al treilea frate.

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