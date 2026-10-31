Doi dintre copiii dispăruți în Sălaj au fost găsiți. Unde se aflau copiii și cu cine erau

Doi dintre cei trei copii dispăruți din Sălaj au fost localizați în județul Cluj, în apropierea localității Șardu. Minorii erau împreună cu tatăl lor, iar căutările continuă pentru găsirea celui de-al treilea frate.
Doi dintre cei trei frați dispăruți în Sălaj au fost găsiți sâmbătă seara, în județul Cluj. Rostaș Denis Antonio și Rostaș Raluca Mădalina au fost identificați în apropierea localității Șardu, unde se aflau împreună cu tatăl lor, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sălaj.
Doi dintre frații dispăruți în Sălaj, găsiți în apropiere de Șardu
Cei doi minori au fost localizați în jurul orei 18:25, în urma operațiunilor desfășurate de forțele de ordine. După identificare, copiii urmează să fie duși la sediul IPJ Sălaj, pentru verificări suplimentare.
Polițiștii continuă căutările pentru găsirea celui de-al treilea copil
Operațiunile nu s-au încheiat, autoritățile mobilizând în continuare efective pentru găsirea celui de-al treilea frate. Reprezentanții IPJ Sălaj au transmis că structurile Ministerului Afacerilor Interne depun toate eforturile necesare pentru clarificarea situației.
În ultimele zile, aproximativ 100 de persoane, printre care jandarmi și voluntari, au participat la căutări, desfășurate în mai multe sectoare. Pentru mobilizarea populației, autoritățile au emis și mai multe mesaje RO-Alert, prin care au cerut sprijinul oamenilor în găsirea celor trei frați.