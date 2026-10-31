Momente de groază în Gara de Nord. O persoană a fost lovită de tren chiar la plecare

O persoană a fost lovită de trenul internațional IRN 472, sâmbătă seara, în Gara de Nord din București. Incidentul s-a produs în momentul plecării garniturii de la linia 5.
Un incident grav a avut loc sâmbătă seara în Gara de Nord din București, unde o persoană a fost lovită de un tren internațional în timp ce garnitura se pregătea să plece din stație. Evenimentul s-a produs în jurul orei 18:30, la linia 5, iar autoritățile urmează să stabilească exact cum s-a petrecut incidentul.
Persoană lovită de trenul internațional IRN 472
Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, incidentul a avut loc sâmbătă, 31 octombrie, în stația București Nord. Trenul internațional IRN 472, operat de CFR Călători, a lovit o persoană în momentul plecării de la linia 5.
Autoritățile competente sunt așteptate la fața locului pentru a efectua verificări și a stabili circumstanțele producerii evenimentului.
Circulația pe celelalte linii din Gara de Nord nu este afectată
Reprezentanții CFR SA au precizat că incidentul nu perturbă traficul feroviar pe celelalte linii din Gara de Nord. Trenurile circulă în continuare în condiții normale pe restul liniilor din stație.