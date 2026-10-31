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Starea de sănătate a lui Irinel Columbeanu se înrăutățește. Fostul milionar se confruntă cu probleme tot mai mari de memorie.

Starea de sănătate a lui Irinel Columbeanu se înrăutățește

Starea de sănătate a lui Irinel Columbeanu se înrăutățește

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Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 31 oct. 2026, 16:10

După cele trei AVC-uri, Irinel Columbeanu are dificultăți în a-și aminti anumite persoane și întâmplări din trecut. Patronul azilului în care locuiește și prietenul său, Serghei Mizil, au vorbit despre schimbările observate în ultima perioadă.

Irinel Columbeanu, fostul om de afaceri care a avut cândva o avere impresionantă, se confruntă cu noi probleme de sănătate. După cele trei AVC-uri suferite în ultimii ani, memoria sa a început să îi joace feste, iar unele persoane și momente din trecut au devenit greu de recunoscut. Ion Cassian, patronul azilului din Ghermănești în care locuiește de trei ani, a povestit că fostul milionar nu și-a mai amintit nici măcar un vechi prieten care a vrut să îl viziteze.

Irinel Columbeanu nu a recunoscut un fost prieten care voia să îl viziteze

Ion Cassian spune că problemele de memorie au devenit vizibile în ultima perioadă. Există persoane pe care Irinel Columbeanu nu le mai identifică, deși în trecut a petrecut timp alături de ele. Patronul azilului a relatat un episod în care un bărbat, fost amic al lui Columbeanu, a încercat să îl viziteze, însă acesta a refuzat întâlnirea pentru că nu știa cine este.

În ultima vreme, Irinel Columbeanu nu-și mai amintește unele lucruri, dar sunt și persoane pe care le-a uitat. La un moment dat, i-am spus că îl caută un domn, care îi era bun amic, și cu care petrecuse cândva, voia să vină să-l vadă la azil. Irinel mi-a zis că nu îl cunoaște, că nu îl primește în vizită.

Omul îmi trimisese chiar și poză cu Irinel la o masă, la un chef, deci era sincer, credeam că e cineva care doar vrea să vină să facă poze și să le posteze pe Internet. I-am spus să nu mai vină, ce rost avea? Încă nu e foarte gravă starea de sănătate a lui Irinel

a spus Ion Cassian

Patronul azilului a povestit, pentru Click! că fostul milionar îi recunoaște în continuare pe cei care lucrează la azil și își amintește de fiica sa, Irinuca, stabilită în America. Acesta spune că Irinel întreabă adesea de ea și știe unde locuiește.

Are pierderi de memorie, dar e normal, după cele trei AVC-uri suferite. Pe noi, cei de aici, ne recunoaște, ne știe după chip și după nume, momentan nu e prea grav. Întreabă adesea și de fiica lui, stabilită în America, știe unde se află și cine e

a mai spus Ion Cassian

Serghei Mizil a observat că fostul milionar a uitat oameni din trecut

Schimbările sunt vizibile și pentru Serghei Mizil, unul dintre prietenii care îl vizitează în continuare pe Irinel Columbeanu la azilul din Ghermănești. Acesta a spus, în cadrul unui podcast, că fostul om de afaceri are momente în care își amintește persoane din diferite perioade ale vieții, însă nu mai poate identifica pe toți cei alături de care a petrecut în trecut.

I-am dat o țigară, i-am dat o bere. Are momente de luciditate și își amintește de persoane din toate perioadele. Nu este prima oară când merg la el. Își amintește de mine și de Cora, de alte persoane care au fost cu noi nu-și mai aduce aminte.

E ceva îngrozitor! Nu-l ajută absolut nimeni. Nici casa nu o mai știe. Din câte am înțeles, acum nu mai știe nici casa, nici când a vândut-o. Terenul ăla face câteva milioane. Și gândește-te că nu mai există nimic

a povestit Serghei Mizil

Datoriile lui Irinel Columbeanu au început să se adune din nou

Pe lângă problemele de sănătate și pierderile de memorie, fostul milionar se confruntă și cu dificultăți financiare. Potrivit lui Ion Cassian, pensia lui Irinel Columbeanu este de aproximativ 2.000 de lei, în timp ce costurile lunare pentru șederea la azil depășesc 4.000 de lei. Diferența îl face dependent de sprijinul financiar al altor persoane.

Patronul centrului spune că un român stabilit în America l-a ajutat în vara acestui an să achite restanțele mai vechi, care ajunseseră la 5.000 de euro. Între timp, însă, au apărut alte datorii, iar fostul om de afaceri are din nou nevoie de susținere financiară.

Pe cele din urmă, în valoare de 5.000 de euro, i le-a achitat un prieten român, stabilit în America, a venit aici, în țară, astă-vară, și l-a adus la zi cu datoriile, a scăpat. Însă deja face altele, are nevoie de cineva care să-l susțină financiar lunar.

Păcat, a avut atâția bani, milioane de euro, dar, pe lângă faptul că a făcut investiții neinspirate în tot felul de afaceri, are chiar și acum rate la bănci, a cheltuit enorm și cu iubitele și cu prietenii. Mulți l-au uitat, iar dintre fostele iubite nu-l mai vizitează niciuna

a mai spus Ion Cassian
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