Starea de sănătate a lui Irinel Columbeanu se înrăutățește. Fostul milionar se confruntă cu probleme tot mai mari de memorie.

După cele trei AVC-uri, Irinel Columbeanu are dificultăți în a-și aminti anumite persoane și întâmplări din trecut. Patronul azilului în care locuiește și prietenul său, Serghei Mizil, au vorbit despre schimbările observate în ultima perioadă.
Irinel Columbeanu, fostul om de afaceri care a avut cândva o avere impresionantă, se confruntă cu noi probleme de sănătate. După cele trei AVC-uri suferite în ultimii ani, memoria sa a început să îi joace feste, iar unele persoane și momente din trecut au devenit greu de recunoscut. Ion Cassian, patronul azilului din Ghermănești în care locuiește de trei ani, a povestit că fostul milionar nu și-a mai amintit nici măcar un vechi prieten care a vrut să îl viziteze.
Irinel Columbeanu nu a recunoscut un fost prieten care voia să îl viziteze
Ion Cassian spune că problemele de memorie au devenit vizibile în ultima perioadă. Există persoane pe care Irinel Columbeanu nu le mai identifică, deși în trecut a petrecut timp alături de ele. Patronul azilului a relatat un episod în care un bărbat, fost amic al lui Columbeanu, a încercat să îl viziteze, însă acesta a refuzat întâlnirea pentru că nu știa cine este.
Patronul azilului a povestit, pentru Click! că fostul milionar îi recunoaște în continuare pe cei care lucrează la azil și își amintește de fiica sa, Irinuca, stabilită în America. Acesta spune că Irinel întreabă adesea de ea și știe unde locuiește.
Serghei Mizil a observat că fostul milionar a uitat oameni din trecut
Schimbările sunt vizibile și pentru Serghei Mizil, unul dintre prietenii care îl vizitează în continuare pe Irinel Columbeanu la azilul din Ghermănești. Acesta a spus, în cadrul unui podcast, că fostul om de afaceri are momente în care își amintește persoane din diferite perioade ale vieții, însă nu mai poate identifica pe toți cei alături de care a petrecut în trecut.
Datoriile lui Irinel Columbeanu au început să se adune din nou
Pe lângă problemele de sănătate și pierderile de memorie, fostul milionar se confruntă și cu dificultăți financiare. Potrivit lui Ion Cassian, pensia lui Irinel Columbeanu este de aproximativ 2.000 de lei, în timp ce costurile lunare pentru șederea la azil depășesc 4.000 de lei. Diferența îl face dependent de sprijinul financiar al altor persoane.
Patronul centrului spune că un român stabilit în America l-a ajutat în vara acestui an să achite restanțele mai vechi, care ajunseseră la 5.000 de euro. Între timp, însă, au apărut alte datorii, iar fostul om de afaceri are din nou nevoie de susținere financiară.