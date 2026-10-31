Sărbătoare 31 octombrie 2026: Ce sfinți sunt prăznuiți în calendarul ortodox și ce este interzis să faci în această zi

Sărbătoare importantă pe 31 octombrie 2026 în calendarul ortodox. Biserica îi pomenește pe Sfinții Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis, dar și pe Sfântul Mucenic Epimah. Află cine au fost acești sfinți, ce semnificație are această zi și ce tradiții și obiceiuri respectă credincioșii.
Pe 31 octombrie, creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis, șase dintre cei 70 de apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos. Aceștia au contribuit la răspândirea creștinismului, au întemeiat comunități de credincioși și au îndurat suferințe pentru mărturisirea credinței.
Tot în această zi este pomenit Sfântul Mucenic Epimah, care și-a pierdut viața în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor.
Sărbătoare 31 octombrie: Cine au fost Sfinții Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis
Potrivit tradiției creștine, Sfântul Stahie a fost numit episcop al Bizanțului de către Sfântul Apostol Andrei. Acesta a ridicat o biserică în Arghiropol, unde se adunau numeroși creștini pentru a asculta învățăturile sale. A păstorit timp de 16 ani, după care s-a mutat la Domnul în pace.
Sfântul Apelie a devenit episcop al Heracleei și a reușit să aducă numeroși oameni la credința în Hristos.
Sfinții Amplie și Urban au fost, la rândul lor, numiți episcopi de către Sfântul Apostol Andrei. Amplie a propovăduit Evanghelia în Odisopole, în timp ce Urban a păstorit în Macedonia. Amândoi au murit pentru credința lor, după ce au răspândit învățăturile creștine și au condamnat închinarea la idoli.
Sfântul Narcis a fost episcop al Atenei și a îndurat numeroase chinuri pentru credința sa, iar Sfântul Aristobul și-a dedicat viața propovăduirii Evangheliei și îndrumării oamenilor către Hristos.
Sfântul Mucenic Epimah, pomenit pe 31 octombrie
În aceeași zi este cinstit și Sfântul Mucenic Epimah, originar din Egipt, care a ajuns în Alexandria într-o perioadă în care creștinii erau persecutați.
Potrivit sinaxarului, văzând că se aduceau jertfe idolilor, acesta a încercat să răstoarne altarul. Gestul său a atras mânia celor prezenți, fiind prins și supus unor torturi cumplite.
Sfântul Epimah a fost spânzurat, schingiuit cu instrumente de fier și lovit cu pietre. Tradiția spune că o picătură din sângele său a ajuns în ochiul unei femei care suferea de o afecțiune oculară, iar aceasta și-a recăpătat vederea.
În cele din urmă, mucenicul a fost decapitat, devenind martir pentru credința creștină.
Ce este interzis să faci pe 31 octombrie 2026
În ceea ce privește sărbătoarea din 31 octombrie, sinaxarul nu menționează interdicții speciale pentru această zi. De asemenea, data de 31 octombrie 2026 nu este marcată ca zi de post în calendarul ortodox.
Cu toate acestea, tradiția creștină îi îndeamnă pe credincioși să fie mai atenți la comportamentul lor, să evite conflictele și să acorde mai multă importanță rugăciunii și faptelor bune.
Astfel, în această zi este bine să eviți:
Certurile și conflictele cu membrii familiei sau cu persoanele apropiate.
Jignirile, vorbele urâte și comportamentul lipsit de respect.
Invidia, răutatea și dorința de răzbunare.
Bârfele și judecarea celor din jur.
Refuzul de a-i ajuta pe cei aflați în nevoie, atunci când ai posibilitatea să faci un bine.
Faptele nedrepte și gesturile care îi pot răni pe ceilalți.
Ziua de 31 octombrie poate fi un prilej de rugăciune, recunoștință și apropiere de Dumnezeu. Credincioșii sunt îndemnați să urmeze exemplul sfinților pomeniți în această zi și să păstreze în suflet credința, bunătatea și iubirea față de aproapele.