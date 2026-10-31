Sărbătoare 31 octombrie 2026: Ce sfinți sunt prăznuiți în calendarul ortodox și ce este interzis să faci în această zi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 oct. 2026, 07:35

Sărbătoare importantă pe 31 octombrie 2026 în calendarul ortodox. Biserica îi pomenește pe Sfinții Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis, dar și pe Sfântul Mucenic Epimah. Află cine au fost acești sfinți, ce semnificație are această zi și ce tradiții și obiceiuri respectă credincioșii.

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