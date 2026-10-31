Ordinele de protecție împotriva copiilor s-au triplat din 2023. Motivul pentru care criminalii minori nu răspund penal

Publicat 31 oct. 2026, 08:22 Actualizat 31 oct. 2026, 08:23 Sursă Realitatea PLUS

Numărul faptelor de violență în care sunt implicați minori este în creștere în România. De la începutul anului, autoritățile au emis peste 100 de ordine de protecție împotriva minorilor, de trei ori mai multe decât în 2023. Printre cazurile recente se află cel de la Bistrița, unde un elev a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg, precum și cel din județul Timiș, unde doi adolescenți și-au ucis prietenul și i-au ascuns cadavrul.

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