Ordinele de protecție împotriva copiilor s-au triplat din 2023. Motivul pentru care criminalii minori nu răspund penal

Numărul faptelor de violență în care sunt implicați minori este în creștere în România. De la începutul anului, autoritățile au emis peste 100 de ordine de protecție împotriva minorilor, de trei ori mai multe decât în 2023. Printre cazurile recente se află cel de la Bistrița, unde un elev a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg, precum și cel din județul Timiș, unde doi adolescenți și-au ucis prietenul și i-au ascuns cadavrul.
Ordinele de protecție împotriva copiilor s-au triplat din 2023
Potrivit datelor Poliției Române, numărul ordinelor de protecție provizorii emise împotriva minorilor s-a triplat în ultimii trei ani. Printre persoanele vizate se află și elevul în vârstă de 13 ani din Bistrița, implicat în atacul cu cuțitul asupra unei profesoare și a unui coleg. În urma incidentului, a fost dispusă interdicția de a se apropia de cadrul didactic și de șapte elevi.
Însemnările din jurnalul online al adolescentului de 13 ani indică existența unor preocupări marcate de ură, răzbunare și ideologie extremistă. Datele din anchetă arată că minorul făcea referire la ”salvarea rasei albe”, iar printre persoanele vizate se afla un coleg de etnie romă, precum și alți patru băieți, pe care adolescentul îi acuza că îl hărțuiau.
Procurorii spun că elevul de 13 ani și-ar fi planificat atacul încă din luna februarie, iar pregătirile ar fi avut loc în baia școlii. Anchetatorii au descoperit pe faianță și pe vasul de toaletă mesaje antisemite și simboluri extremiste, inclusiv legionare. Deși este vorba despre o tentativă de omor, minorul nu poate răspunde penal, întrucât nu a împlinit vârsta de 14 ani. După evaluarea medicală, acesta a fost transferat la un spital de psihiatrie, urmând să fie plasat într-un centru al Protecției Copilului, sub supraveghere.
Ce s-a întâmplat cu cei doi minori care și-au ucis prietenul
Un alt caz de omor în care sunt implicați minori a fost înregistrat la începutul acestui an, în județul Timiș. Doi adolescenți, în vârstă de 13 și 15 ani, și-au ucis un prieten, motivul invocat fiind invidia față de situația financiară mai bună a victimei.
Cei doi adolescenți au profitat de pasiunea lui Mario pentru ATV-uri și l-au invitat la locuința unuia dintre ei, sub pretextul de a-i arăta un vehicul nou achiziționat. Ajuns la fața locului, băiatul de 13 ani l-a lovit pe Mario în cap, iar adolescentul de 15 ani i-a aplicat mai multe lovituri de cuțit. Ulterior, pentru a ascunde urmele crimei, cei doi au transportat cadavrul pe un câmp, unde l-au abandonat.
În urma anchetei, minorul de 13 ani a fost preluat de autorități, iar părinții acestuia au fost decăzuți din drepturile părintești. În schimb, adolescentul de 15 ani a fost arestat preventiv și se află în arest până la soluționarea cauzei de către instanță.
Motivul pentru care criminalii minori nu răspund penal
În România, conform articolului 113 din Codul penal, minorii sub 14 ani nu răspund penal. Cei cu vârste între 14 și 16 ani pot fi trași la răspundere doar dacă se dovedește că au avut discernământ în momentul în care au comis fapta.
După 16 ani, minorii răspund penal, dar beneficiază de un regim special: instanța poate dispune măsuri educative neprivative de libertate sau, în cazul infracțiunilor grave ori al recidivei în condițiile legii, internarea într-un centru educativ sau de detenție.