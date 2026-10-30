Ziua morților pe 1 noiembrie: Luminația și tradițiile catolice

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 30 oct. 2026, 19:58

În fiecare an, pe 1 noiembrie, cimitirele din mai multe regiuni ale României se umplu de lumina lumânărilor aprinse în memoria celor trecuți în neființă. Tradiția este cunoscută sub numele de Luminația sau Ziua Morților și are legături cu sărbătorile creștine occidentale dedicate sfinților și credincioșilor răposați.

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