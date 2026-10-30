Ziua morților pe 1 noiembrie: Luminația și tradițiile catolice

În fiecare an, pe 1 noiembrie, cimitirele din mai multe regiuni ale României se umplu de lumina lumânărilor aprinse în memoria celor trecuți în neființă. Tradiția este cunoscută sub numele de Luminația sau Ziua Morților și are legături cu sărbătorile creștine occidentale dedicate sfinților și credincioșilor răposați.
Data de 1 noiembrie are însă o semnificație liturgică precisă în calendarul catolic: este Ziua Tuturor Sfinților. Comemorarea tuturor credincioșilor răposați este marcată în ziua următoare, pe 2 noiembrie.
Ce este Luminația
Luminația este tradiția prin care oamenii își amintesc de rudele și apropiații decedați, merg la cimitir, îngrijesc mormintele, duc flori și aprind lumânări sau candele. În multe localități, vizita are loc în după-amiaza sau seara zilei de 1 noiembrie, când șirurile de lumini transformă cimitirele într-un loc de reculegere.
Denumirea de Luminația este legată de luminile aprinse pe morminte. Gestul are o semnificație simbolică: lumânarea reprezintă rugăciunea, speranța și amintirea celor care nu mai sunt. Familiile se adună la mormintele celor dragi, se roagă și păstrează vie legătura cu memoria acestora.
În funcție de localitate, obiceiurile pot fi diferite. În unele comunități au loc rugăciuni sau slujbe în cimitir, iar preoții îi pomenesc pe cei adormiți. Mormintele sunt pregătite din timp, curățate și împodobite cu flori și lumânări. Tradiția nu presupune însă peste tot aceleași ritualuri sau gesturi.
Ziua tuturor sfinților
În calendarul Bisericii Romano-Catolice, 1 noiembrie este Ziua Tuturor Sfinților, sărbătoare dedicată tuturor sfinților, cunoscuți și necunoscuți. Este un moment de cinstire a celor considerați modele de credință și de viață creștină.
Pe 2 noiembrie, Biserica Catolică marchează Comemorarea tuturor credincioșilor răposați, zi dedicată rugăciunilor pentru cei care au murit. Cele două date sunt apropiate, dar au semnificații diferite: prima îi cinstește pe sfinți, iar cea de-a doua îi pomenește pe credincioșii decedați.
În tradiția populară din anumite regiuni ale României, cele două momente s-au apropiat în timp, iar pomenirea morților și aprinderea lumânărilor au ajuns să fie asociate cu seara de 1 noiembrie. De aceea, Luminația este cunoscută drept Ziua Morților.
Unde se ține în România
Luminația este întâlnită în special în Transilvania, Banat și Maramureș, regiuni în care comunitățile catolice și cele protestante au avut o influență importantă asupra tradițiilor locale. În timp, obiceiul a fost adoptat și de numeroși credincioși ortodocși și greco-catolici.
În localitățile din Ardeal, oamenii merg de obicei la cimitir în seara de 1 noiembrie. Curăță mormintele, așază flori și aprind lumânări, iar în unele locuri preoții rostesc rugăciuni pentru cei decedați. Tradiția poate include și împărțirea unor mici daruri, în funcție de obiceiul comunității.
Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău documentează această practică prin mărturii culese din sate din Sălaj. Acestea descriu atât pregătirea mormintelor, cât și atmosfera din cimitire, unde lumânările aprinse adună familiile în jurul celor plecați.
Diferența față de Moșii ortodocși
Luminația și Moșii de toamnă sunt două momente diferite de pomenire a celor decedați, chiar dacă au un scop asemănător: rugăciunea și păstrarea amintirii celor trecuți în neființă.
Moșii de toamnă reprezintă o zi de pomenire din calendarul ortodox, ținută într-o sâmbătă stabilită potrivit calendarului bisericesc. Credincioșii merg la biserică pentru slujbele de pomenire și aduc colivă, colaci, vin și pomelnice cu numele celor adormiți. După slujbă, pot împărți alimente de pomană.
Așadar, chiar dacă ambele tradiții sunt dedicate celor morți, ele au calendare și rânduieli diferite. Luminația este asociată cu sărbătorile creștine occidentale de la începutul lunii noiembrie și cu obiceiurile locale din Transilvania, Banat și Maramureș, în timp ce Moșii fac parte din practica liturgică ortodoxă.