Garda Națională de Mediu a aplicat amenzi de 171 de milioane de lei în 2026 și anunță noi criterii de performanță. Natalia Intotero: ”În mine veți avea un partener”

Publicat 30 oct. 2026, 09:53 Actualizat 30 oct. 2026, 10:10

Garda Națională de Mediu a aplicat 5.919 amenzi, în valoare totală de peste 171 de milioane de lei, în primele nouă luni ale anului 2026. Valoarea sancțiunilor este cu aproximativ 49% mai mare față de aceeași perioadă din 2025, când au fost aplicate 4.076 de amenzi, în valoare de 103,6 milioane de lei. Ministrul Mediului, Natalia Intotero, le-a transmis reprezentanților instituției că ”în mine veți avea un partener”, iar împreună cu comisarul general Andrei Corlan, urmărește eficientizarea controalelor, sprijinirea comisarilor din teren și consolidarea capacității de intervenție pentru combaterea ilegalităților de mediu.

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