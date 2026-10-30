Garda Națională de Mediu a aplicat amenzi de 171 de milioane de lei în 2026 și anunță noi criterii de performanță. Natalia Intotero: ”În mine veți avea un partener”

Garda Națională de Mediu a aplicat 5.919 amenzi, în valoare totală de peste 171 de milioane de lei, în primele nouă luni ale anului 2026. Valoarea sancțiunilor este cu aproximativ 49% mai mare față de aceeași perioadă din 2025, când au fost aplicate 4.076 de amenzi, în valoare de 103,6 milioane de lei. Ministrul Mediului, Natalia Intotero, le-a transmis reprezentanților instituției că ”în mine veți avea un partener”, iar împreună cu comisarul general Andrei Corlan, urmărește eficientizarea controalelor, sprijinirea comisarilor din teren și consolidarea capacității de intervenție pentru combaterea ilegalităților de mediu.
Garda Națională de Mediu, amenzi de 171 de milioane de lei în primele 10 luni din 2026, în creștere cu 49%
Bilanțul activității instituției a fost analizat în cadrul întâlnirii anuale de la Vidraru, județul Argeș, desfășurată în perioada 28–30 octombrie, la care au participat conducerea Gărzii Naționale de Mediu, șefii comisariatelor din țară și ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Natalia Intotero.
Potrivit datelor prezentate, numărul amenzilor a crescut cu aproximativ 35% față de primele nouă luni ale anului trecut, iar gradul de realizare a planului de control a ajuns la 90%, comparativ cu 88% în 2025.
Unul dintre principalele subiecte ale întâlnirii a fost introducerea unui nou sistem de evaluare a performanței comisariatelor, propus pentru aplicare începând din 2027. Noua metodologie se află în etapa de testare și urmărește să măsoare nu doar numărul controalelor și al sancțiunilor, ci și rezultatele concrete ale intervențiilor.
Noua metodologie, aflată în prezent în faza de testare, propune o evaluare mai amplă a activității comisariatelor. Astfel, pe lângă numărul controalelor și al sancțiunilor aplicate, vor fi luate în calcul criterii precum respectarea măsurilor impuse de comisari, menținerea amenzilor în urma contestării în instanță, soluționarea sesizărilor în termenul legal și atingerea obiectivelor stabilite pentru activitatea de control.
Sistemul de evaluare este construit și pe baza indicatorilor utilizați de Garda Națională de Mediu în raportările către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), adaptați la specificul instituției. Totodată, noua abordare va permite compararea comisariatelor cu activități și condiții teritoriale și economice similare, precum și urmărirea evoluției fiecărei structuri în raport cu propriile rezultate din anii precedenți.
Natalia Intotero:”În mine veți avea un partener”
Ministrul Mediului a discutat, în cadrul întâlnirii anuale, cu reprezentanții structurilor teritoriale despre condițiile de muncă ale comisarilor, riscurile la care aceștia sunt expuși în timpul intervențiilor și recunoașterea responsabilităților pe care le presupune activitatea de control.
Încă de la preluarea mandatului, Natalia Intotero și comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan, au dezvoltat o colaborare instituțională axată pe eficientizarea controalelor, sprijinirea comisarilor din teren și consolidarea capacității de intervenție în combaterea ilegalităților de mediu.
Pe agenda reuniunii s-au aflat și teme legate de protecția speciilor sălbatice, procedurile de sesizare a organelor penale și utilizarea dronelor pentru identificarea zonelor cu risc de poluare și a depozitărilor ilegale de deșeuri.
Un exemplu prezentat a fost cel al acțiunilor desfășurate în localitatea Sintești, unde monitorizarea cu drone și colaborarea cu alte instituții au contribuit la documentarea activităților ilegale din domeniul gestionării deșeurilor.
Reprezentanții Gărzii de Mediu au subliniat că obiectivul noii metodologii este trecerea de la evaluarea bazată preponderent pe numărul controalelor și al amenzilor la una care să reflecte eficiența intervențiilor și respectarea efectivă a legislației de mediu.