Un șofer de 37 de ani a fost lovit de un tren marfar după ce ar fi trecut pe roșu la barieră, în Giurgiu - GALERIE FOTO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 29 oct. 2026, 17:58

Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost rănit joi, 29 octombrie, după ce autoturismul pe care îl conducea a fost lovit de un tren marfar, la o trecere la nivel cu calea ferată de pe strada Gloriei, din municipiul Giurgiu. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Giurgiu, șoferul nu ar fi respectat semaforul roșu și bariera aflată în curs de coborâre. Acesta a rămas blocat în mașina avariată și a fost extras de pompieri, apoi transportat la spital.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre giurgiuaccidenttren marfarbariera