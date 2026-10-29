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Un șofer de 37 de ani a fost lovit de un tren marfar după ce ar fi trecut pe roșu la barieră, în Giurgiu - GALERIE FOTO

Accident tren/Sursa foto: ISU Giurgiu

Accident tren/Sursa foto: ISU Giurgiu

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 29 oct. 2026, 17:58

Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost rănit joi, 29 octombrie, după ce autoturismul pe care îl conducea a fost lovit de un tren marfar, la o trecere la nivel cu calea ferată de pe strada Gloriei, din municipiul Giurgiu. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Giurgiu, șoferul nu ar fi respectat semaforul roșu și bariera aflată în curs de coborâre. Acesta a rămas blocat în mașina avariată și a fost extras de pompieri, apoi transportat la spital.

Accident tren/Sursa foto: ISU Giurgiu

Accident tren/Sursa foto: ISU Giurgiu

Cum s-a produs accidentul feroviar din Giurgiu?

Accidentul s-a produs în cursul zilei de joi, 29 octombrie, la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Gloriei. Conform primelor informații transmise de polițiști în urma verificărilor efectuate la fața locului, șoferul ar fi intrat pe calea ferată în timp ce semaforul indica roșu, iar bariera era în curs de coborâre.

În timp ce conducea un autoturism pe strada Gloriei, un bărbat de 37 de ani nu ar fi respectat culoarea roșie a semaforului amplasat la nivelul căii ferate și nici bariera care se afla în curs de coborâre și ar fi fost lovit în plin de un tren marfar, condus de către un bărbat de 50 de ani

au transmis reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Giurgiu.

În urma impactului, autoturismul a fost grav avariat, iar conducătorul auto a rămas blocat în interior.

Șoferul, extras din mașină de pompieri și transportat la spital

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Conducătorul auto a fost găsit blocat în autoturismul avariat. Pentru extragerea acestuia, pompierii au folosit echipamente specifice de descarcerare, inclusiv foarfece hidraulice și depărtătoare. După ce a fost scos din mașină, bărbatul a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Accident tren/Sursa foto: ISU Giurgiu

Accident tren/Sursa foto: ISU Giurgiu

Șoferul și mecanicul de locomotivă, testați cu etilotestul: ce rezultate a indicat?

Atât conducătorul autoturismului, cât și mecanicul de locomotivă, în vârstă de 50 de ani, au fost testați cu aparatul etilotest. Potrivit informațiilor comunicate, rezultatele au fost negative în ambele cazuri.

În urma accidentului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Recomandările polițiștilor pentru șoferi

Accidentul readuce în atenție riscurile traversării căii ferate fără respectarea semnalelor de avertizare. Șoferii trebuie să oprească la semaforul roșu și să respecte barierele, chiar dacă acestea nu au coborât complet.

ATENȚIE, ȘOFERI! Poliția Rutieră Giurgiu și CFR fac un apel disperat: OPRIȚI la culoarea roșie a semaforului de la calea ferată, chiar dacă bariera nu s-a coborât complet! Trenul nu poate opri, iar o mașină spulberată de marfar nu are nicio șansă. 5 secunde de grabă vă pot costa viața!

atrag atenția polițiștii giurgiuveni.

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