Ce înseamnă transparența în industria jocurilor de noroc online

Scris de Catalina Anghel Publicat: 29 oct. 2026, 13:42

Jocurile de noroc online presupun mai mult decât accesul la un catalog de jocuri. Pentru utilizatori, contează și cât de ușor pot afla cine operează platforma, ce reguli se aplică și cum sunt gestionate datele și banii din cont. Transparența înseamnă, înainte de toate, informații clare, disponibile atunci când sunt necesare.

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