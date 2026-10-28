Puțini șoferi știu acest lucru! De la câți metri te poate detecta radarul
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Mulți conducători auto se întreabă dacă pot evita o amendă reducând viteza în momentul în care observă un echipaj de poliție. În realitate, șoferii pot fi înregistrați de radar înainte să își dea seama că sunt monitorizați, iar distanța de la care este măsurată viteza depinde de aparatul utilizat și de condițiile din trafic. Iată ce trebuie să știe cei care circulă pe drumurile din România.
Șoferii care cred că pot evita o amendă dacă frânează în momentul în care observă un echipaj de poliție ar trebui să știe că unele aparate radar pot măsura viteza de la distanțe considerabile. Un exemplu este TruCAM II, dispozitiv laser utilizat de Poliția Română, care are o rază tehnică maximă de măsurare de până la 1.200 de metri, potrivit producătorului. Distanța efectivă de măsurare și posibilitatea folosirii înregistrării pentru sancționare depind însă de condițiile concrete și de respectarea cerințelor legale.
Radarul TruCAM II poate măsura viteza de la până la 1.200 de metri
Printre dispozitivele folosite pentru depistarea șoferilor care depășesc limita legală de viteză se numără TruCAM II, un aparat care utilizează tehnologia laser pentru măsurarea vitezei și dispune de un sistem de înregistrare video.
Conform specificațiilor tehnice publicate de producătorul american Laser Technology, aparatul poate măsura viteza unui autovehicul de la o distanță de până la 1.200 de metri. Aceasta este însă o limită tehnică maximă, nu o garanție că fiecare măsurătoare realizată de la această distanță va putea fi utilizată automat pentru aplicarea unei sancțiuni.
În practică, vizibilitatea, condițiile atmosferice, poziționarea dispozitivului și posibilitatea identificării fără echivoc a vehiculului pot influența rezultatul.
Care este distanța optimă pentru înregistrarea imaginilor?
Capacitatea de măsurare a vitezei trebuie diferențiată de distanța la care camera poate obține imagini clare și utile pentru documentarea unei abateri.
Potrivit documentației tehnice menționate, intervalul optim de funcționare a camerei TruCAM II este de aproximativ 30–150 de metri, iar distanța optimă de focalizare este de circa 135 de metri.
Aceste valori descriu condițiile optime indicate pentru componenta video și nu reprezintă o limită absolută de funcționare. De asemenea, raza maximă de măsurare nu trebuie confundată cu distanța la care orice înregistrare poate constitui, singură, o bază suficientă pentru sancționare.
Radarul poate măsura viteza și atunci când mașina se îndepărtează
O altă concepție greșită este că radarul poate detecta viteza doar în cazul mașinilor care se apropie de echipajul de poliție.
În cazul modelului TruCAM II, producătorul precizează că dispozitivul poate măsura atât viteza vehiculelor care se apropie, cât și pe cea a autovehiculelor care se îndepărtează.
Aparatul poate măsura viteze cuprinse între 0 și 320 km/h, iar timpul de măsurare specificat este de aproximativ 0,33 secunde.
Aceste caracteristici sunt specifice modelului respectiv și nu trebuie atribuite tuturor aparatelor radar utilizate de Poliția Română. Performanțele diferă în funcție de tehnologia și configurația echipamentului.
Cum funcționează sistemul e-SIGUR și cum sunt sancționați șoferii
Sistemul e-SIGUR, operațional în România începând cu 1 ianuarie 2025, permite polițiștilor să constate anumite abateri rutiere folosind înregistrări realizate cu echipamente de monitorizare a traficului.
În cadrul acestui sistem sunt utilizate inclusiv dispozitive TruCAM II amplasate pe trepied, în zone considerate cu risc rutier. Astfel, conducătorii auto pot fi înregistrați fără să fie opriți imediat de un echipaj.
După realizarea înregistrării, polițiștii analizează datele disponibile și verifică dacă sunt îndeplinite condițiile pentru constatarea contravenției. În funcție de procedura aplicabilă, proprietarul vehiculului poate fi solicitat să comunice cine se afla la volan, iar procesul-verbal poate fi întocmit și comunicat ulterior, fără oprirea șoferului în trafic.
Este important de precizat că existența sistemului e-SIGUR nu înseamnă că toate camerele de supraveghere montate pe drumurile publice măsoară viteza sau pot genera automat amenzi. Echipamentele trebuie să fie destinate acestei activități și să respecte cerințele tehnice și legale aplicabile.
Ce prevede legea despre distanța de la care poate fi măsurată viteza
În legislația rutieră din România nu există o distanță unică, valabilă pentru toate aparatele radar, de la care trebuie măsurată viteza unui autovehicul.
Potrivit OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, constatarea depășirii limitei de viteză se realizează cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic, în condițiile prevăzute de lege.
Prin urmare, faptul că un aparat poate măsura viteza de la câteva sute de metri distanță nu reprezintă, în sine, un motiv pentru anularea unei amenzi. Legalitatea sancțiunii se analizează în raport cu respectarea cerințelor privind aparatul, măsurătoarea, identificarea vehiculului și procedura de constatare.
Articolul 109 din OUG nr. 195/2002 reglementează, de asemenea, posibilitatea întocmirii procesului-verbal în lipsa contravenientului, în condițiile prevăzute de lege, atunci când abaterea este constatată prin mijloace tehnice.
Se scade marja de eroare din viteza înregistrată de radar?
Marja de eroare a aparatelor radar este un subiect care generează frecvent întrebări în rândul șoferilor.
Prin Decizia nr. 3/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că erorile maxime tolerate prevăzute de normele de metrologie legală sunt avute în vedere la verificarea și evaluarea funcționării aparatelor, nu pentru scăderea automată a unei valori din viteza înregistrată în trafic.
Astfel, marja de eroare nu se deduce automat din viteza indicată de un aparat omologat și verificat metrologic. Eventualele probleme privind măsurătoarea sau legalitatea sancțiunii trebuie analizate în raport cu documentele și împrejurările concrete ale cazului.
Toate camerele fixe de pe șosele pot da amenzi pentru viteză?
Nu. O cameră montată pe un stâlp, la o intersecție sau deasupra unui drum nu este neapărat un radar.
Unele sisteme sunt folosite pentru supravegherea traficului, numărarea vehiculelor ori monitorizarea condițiilor de circulație. Pentru constatarea depășirii vitezei sunt necesare echipamente și proceduri care îndeplinesc cerințele legale aplicabile.
OUG nr. 84/2024 a introdus modificări legislative privind utilizarea datelor provenite de la anumite sisteme de monitorizare a traficului administrate de autoritățile competente. Folosirea acestora în procedurile de constatare a contravențiilor depinde însă de îndeplinirea condițiilor legale și tehnice relevante.
Așadar, simpla prezență a unei camere pe marginea drumului nu înseamnă automat că aceasta măsoară viteza și aplică sancțiuni.
Poți evita amenda dacă frânezi când vezi radarul?
Nu există o distanță universală la care șoferii să se poată baza pentru a evita măsurarea vitezei. În cazul unui dispozitiv precum TruCAM II, măsurătoarea poate fi realizată într-un interval foarte scurt, de aproximativ 0,33 secunde, conform specificațiilor producătorului.
Din acest motiv, reducerea vitezei în momentul în care conducătorul auto observă aparatul poate avea loc după ce viteza a fost deja măsurată.
Totuși, distanța maximă de 1.200 de metri indicată pentru TruCAM II nu înseamnă că fiecare vehicul este înregistrat automat de la această distanță. Rezultatul depinde de condițiile de utilizare, iar folosirea măsurătorii pentru sancționare trebuie să respecte normele legale.
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