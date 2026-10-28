Puțini șoferi știu acest lucru! De la câți metri te poate detecta radarul

Scris de Iulian Budusan Publicat: 28 oct. 2026, 22:46

Mulți conducători auto se întreabă dacă pot evita o amendă reducând viteza în momentul în care observă un echipaj de poliție. În realitate, șoferii pot fi înregistrați de radar înainte să își dea seama că sunt monitorizați, iar distanța de la care este măsurată viteza depinde de aparatul utilizat și de condițiile din trafic. Iată ce trebuie să știe cei care circulă pe drumurile din România.

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