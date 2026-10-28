Când intră pensiile în noiembrie 2026. Calendarul plăților pe card și prin poștă

Pensionarii din România își vor primii pensiile aferente lunii noiembrie 2026 după calendarul obișnuit al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Cei care încasează banii pe card trebuie să urmărească zilele de la mijlocul lunii noiembrie, în timp ce distribuirea pensiilor prin Poșta Română începe în prima jumătate a lunii.
În ce dată intră pensiile pe card în noiembrie
Cei care se întreabă când se dau pensiile luna aceasta, ar trebui să știe că răspunsul diferă în funcție de modalitatea de plată pe care au ales-o pentru a beneficia de pensie.
Potrivit informațiilor publicate de Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), viramentele bancare se fac începând cu data de 12 a lunii, dar nu mai târziu de 13.
Așadar, pensionarii care au ales plata prin cont bancar sau pe card ar trebui să primească banii joi, 12 noiembrie 2026, cel tâziu vineri, 13 noiembrie. Ora la care suma apare efectiv în cont poate să difere în funcție de bancă și de procesarea transferului.
Când aduce poștașul pensia
Persoanele care primesc pensia în numerar, la domiciliu, sunt deservite de Poșta Română în intervalul 1-15 a fiecărei luni. În noiembrie, prima zi a lunii cade duminică, astfel că distribuirea va începe luni, 2 noiembrie.
Nu toți pensionarii vor primii banii în aceeași zi. Data primirii pensiei este influențată de traseul poștașului și de organizarea oficiului poștal din localitatea în care locuiește beneficiarul.
Dacă poștașul nu găsește pensionarul la domiciliu, banii și documentul de plată pot fi ridicate de la ghișeul poștal în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii, conform procedurii CNPP.
Ce se schimbă la pensii în noiembrie
Pentru luna noiembrie, plata pensiilor se desfășoară conform regulilor obișnuite, fără nicio schimbare anunțată, de CNPP, privind datele de virare.
Suma încasată depinde de drepturile stabilite fiecărui beneficiar și de eventualele modificări oficiale. O întrebare frecventă este „ce pensie ai la 35 de ani vechime”. Calculul depinde de veniturile pentru care s-au plătit contribuții, punctajul acumulat de-a lungul carierei și regulile de calcul aplicabile.
Calendarul plăților
Pe card sau în cont - 12-13 noiembrie - viramentul este programat începând de joi, 12 noiembrie
Prin Poșta Română - 2-15 noiembrie - distribuirea începe după duminica de 1 noiembrie
Ridicare de la oficiul poștal, dacă beneficiarul nu este găsit acasă - în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată - verifică procedura și programul oficiului poștal
Sursa: Casa Națională de Pensii Publice