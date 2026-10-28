Când intră pensiile în noiembrie 2026. Calendarul plăților pe card și prin poștă

Publicat 28 oct. 2026, 14:02 Actualizat 28 oct. 2026, 14:04

Pensionarii din România își vor primii pensiile aferente lunii noiembrie 2026 după calendarul obișnuit al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Cei care încasează banii pe card trebuie să urmărească zilele de la mijlocul lunii noiembrie, în timp ce distribuirea pensiilor prin Poșta Română începe în prima jumătate a lunii.

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