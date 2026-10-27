Bucureștiul se înfrățește cu Kievul. Cele două capitale își promit sprijin reciproc în situații de criză

Consiliul General al Municipiului București a adoptat, în ședința de marți, un proiect de hotărâre privind înfrățirea Capitalei României cu Kievul, acordul urmărind consolidarea relațiilor de prietenie, cooperare și înțelegere reciprocă între cele două orașe.
Acordul prevede proiecte comune și schimburi de experiență
Acordul de înfrățire prevede dezvoltarea cooperării dintre cele două municipalități în domenii de interes reciproc, în funcție de expertiza fiecăreia și cu respectarea legislației în vigoare din România și Ucraina.
Printre domeniile vizate se numără cultura, educația, arta și știința, prin schimburi de experiență și de bune practici între delegațiile oamenilor de cultură, precum și prin organizarea de expoziții, festivaluri, ateliere și conferințe.
De asemenea, cele două orașe vor încuraja colaborarea în domenii precum infrastructura, investițiile, sportul, turismul, tineretul, asistența socială, protecția mediului și tehnologiile emergente.
Acordul urmărește și crearea unor condiții favorabile pentru desfășurarea de activități economice comune și pentru dezvoltarea unor proiecte cu impact economic și social, finanțate din resurse proprii sau din fonduri europene.
Pentru implementarea eficientă a înțelegerii, fiecare municipalitate va desemna un coordonator, iar părțile vor realiza schimburi de experiență și vor stabili, la finalul fiecărui an, programul de cooperare pentru anul următor. Totodată, acestea își vor oferi sprijin reciproc în situații de criză, inclusiv prin furnizarea de asistență umanitară, politică și economică.
Demersurile pentru înfrățirea celor două capitale au început în 2022
Potrivit referatului de aprobare, în martie 2022 a fost adoptată o hotărâre pentru inițierea demersurilor necesare încheierii unui acord de înfrățire între București și Kiev.
Ulterior, a fost elaborat proiectul acordului, care a fost transmis părții ucrainene. În urma corespondenței dintre cele două părți, documentul a fost înaintat Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Dezvoltării pentru avizare.
Textul acordului a primit avizul conform favorabil al Ministerului Afacerilor Externe, comunicat printr-o adresă din 4 august, precum și avizul conform al Ministerului Dezvoltării, transmis printr-o adresă din 3 august. Ambele avize au fost însoțite de observații și propuneri.