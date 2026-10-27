Bucureștiul se înfrățește cu Kievul. Cele două capitale își promit sprijin reciproc în situații de criză

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 27 oct. 2026, 22:58

Consiliul General al Municipiului București a adoptat, în ședința de marți, un proiect de hotărâre privind înfrățirea Capitalei României cu Kievul, acordul urmărind consolidarea relațiilor de prietenie, cooperare și înțelegere reciprocă între cele două orașe.

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