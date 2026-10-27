Dosarul Bogos, primul termen la Curtea de Apel București. Judecătorii verifică legalitatea probelor

Publicat 27 oct. 2026, 09:31 Sursă Realitatea PLUS

Dosarul de corupție în care au fost trimiși în judecată omul de afaceri Fănel Bogoș, fosta secretară generală adjunctă a Guvernului, Cristina Trăilă, și fostul lider PNL Vaslui, Mihai Barbu, are mâine primul termen la Curtea de Apel București. Magistrații vor verifica legalitatea probelor administrate în cursul anchetei. Ilie Bolojan are calitatea de martor în dosar.

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