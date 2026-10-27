Dosarul Bogos, primul termen la Curtea de Apel București. Judecătorii verifică legalitatea probelor

Dosarul de corupție în care au fost trimiși în judecată omul de afaceri Fănel Bogoș, fosta secretară generală adjunctă a Guvernului, Cristina Trăilă, și fostul lider PNL Vaslui, Mihai Barbu, are mâine primul termen la Curtea de Apel București. Magistrații vor verifica legalitatea probelor administrate în cursul anchetei. Ilie Bolojan are calitatea de martor în dosar.
Ce vor analiza magistrații la primul termen
Primul termen este dedicat verificării legalității probelor din dosarul instrumentat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Această etapă precedă judecarea pe fond, în cadrul căreia urmează să fie audiați martorii și inculpații.
Trimiterea în judecată a lui Fănel Bogoș, a Cristinei Trăilă și a lui Mihai Barbu nu reprezintă o constatare a vinovăției acestora.
Acuzațiile DNA în dosarul Fănel Bogoș
Cristina Trăilă este acuzată de complicitate la folosirea influenței, iar Mihai Barbu, de folosirea influenței ori autorității.
Potrivit acuzațiilor prezentate de procurori, cei doi ar fi sprijinit demersurile omului de afaceri pentru schimbarea conducerii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui.
Demersurile ar fi vizat și obținerea unor despăgubiri de aproximativ 3 milioane de euro, precum și reducerea controalelor sanitar-veterinare la fermele companiei lui Fănel Bogoș.
Ilie Bolojan are calitatea de martor
Ilie Bolojan figurează ca martor în acest dosar. Numele său apare în contextul unei întrevederi cu Fănel Bogoș, care ar fi avut loc la Palatul Victoria și în cadrul căreia s-ar fi discutat despre schimbarea conducerii DSVSA Vaslui.