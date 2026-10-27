Bani în plus pentru medici: Rogobete anunță plata progresivă a gărzilor: +25% pentru fiecare gardă în plus. Vești bune și pentru rezidenți

Schimbări importante pregătite pentru medicii din spitalele din România. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vrea ca gărzile să fie plătite în funcție de numărul acestora, iar tariful să crească progresiv, cu 25% pentru fiecare gardă suplimentară. Mai mult, oficialul propune ca și medicii rezidenți din primii trei ani să primească bani pentru gărzile efectuate. Măsurile au fost prezentate într-un interviu la TVR 1 și sunt încă în etapa de propunere.
Alexandru Rogobete vrea plata progresivă a gărzilor. Cum ar urma să crească veniturile medicilor
Ministrul Sănătății a declarat că reorganizarea gărzilor și schimbarea modului în care acestea sunt plătite reprezintă unele dintre prioritățile sale. Rogobete a explicat că propunerea privind plata progresivă a fost discutată încă de anul trecut și că există un acord de principiu cu sindicatele.
Potrivit propunerii, un medic care efectuează o singură gardă pe lună ar urma să fie plătit la tariful de bază. Pentru a doua gardă, tariful ar crește, iar pentru a treia ar urma o nouă majorare. Diferența propusă este de 25% de la o gardă la următoarea.
Rogobete a precizat, pentru un post TV, că sistemul ar urma să fie aplicat în toate tipurile de spitale, indiferent de specialitate. Nu a fost stabilit încă dacă majorarea progresivă se va opri la a treia gardă sau va fi aplicată și pentru a patra.
Medicii rezidenți din anii I, II și III ar putea primi bani pentru gărzi
O altă schimbare anunțată de Alexandru Rogobete îi privește pe medicii rezidenți. Ministrul vrea ca gărzile efectuate de rezidenții din primul, al doilea și al treilea an să fie plătite, în condițiile în care aceștia lucrează sub supravegherea medicilor specialiști.
Ministrul a atras atenția că, în prezent, există rezidenți care efectuează chiar și opt, nouă sau zece gărzi pe lună fără să fie plătiți pentru acestea. El consideră că situația trebuie schimbată, iar munca depusă de tinerii medici trebuie remunerată. Propunerea nu stabilește deocamdată suma pe care ar urma să o primească un medic rezident pentru o gardă. Rogobete a precizat însă că tariful va fi mai mic decât cel acordat medicilor specialiști și primari.
Ce tipuri de gărzi există în spitale
Ministrul Sănătății a explicat că, în prezent, sistemul medical are mai multe tipuri de gărzi, organizate în funcție de activitatea desfășurată.
Acestea includ gărzile de urgență, gărzile de monitorizare, gărzile la domiciliu și gărzile intervenționale, pentru specialitățile în care acestea sunt necesare.
Rogobete a oferit exemplul pacienților care suferă accidente vasculare cerebrale și au nevoie de intervenții medicale speciale, precum trombectomia. În asemenea situații, activitatea medicilor presupune un tip de gardă adaptat procedurilor efectuate.
„Acolo e un specific de gardă care nu se poate aplica în alte locuri”, a explicat ministrul Sănătății.
Cât ar costa noile măsuri pregătite de Ministerul Sănătății
Alexandru Rogobete a precizat că impactul bugetar anual al măsurilor avute în vedere pentru sistemul de sănătate este estimat la aproximativ 500 de milioane de lei. O parte dintre serviciile medicale oferite de spitale sunt plătite prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Pentru aplicarea noilor măsuri, bugetele spitalelor ar urma să beneficieze și de suplimentări de la Ministerul Sănătății.
Deocamdată, nu a fost anunțată o dată exactă de la care ar putea fi aplicat noul sistem de plată a gărzilor.
Background: Plata gărzilor, una dintre prioritățile anunțate anterior de Rogobete
Reorganizarea gărzilor a fost discutată și în timpul mandatului anterior al ministrului Sănătății.
În ianuarie 2026, Alexandru Rogobete a avut discuții cu sindicatele din sănătate despre plata gărzilor și salarizarea personalului medical. La momentul respectiv, ministrul a vorbit despre necesitatea unor mecanisme de plată adaptate tipului de gardă și responsabilităților medicilor. Pe 18 octombrie, Rogobete a inclus din nou plata corectă a gărzilor, inclusiv pentru rezidenții din primul an, printre prioritățile sale pentru sistemul medical. Propunerea prezentată pe 26 octombrie aduce și varianta unei majorări progresive de 25% pentru gărzile suplimentare. Aplicarea acesteia depinde însă de stabilirea regulilor finale și a finanțării necesare.