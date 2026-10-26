Au început lucrările de construcție la Institutul Regional de Oncologie Timișoara. Unitatea va avea 250 de paturi

Publicat 26 oct. 2026, 17:33 Actualizat 26 oct. 2026, 17:35

Lucrările de constucție a Institutului Regional de Oncologie Timișoara (IROT), unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură medicală din vestul României, au început. Noua unitate medicală va avea o suprafață desfășurată de peste 65.000 de metri pătrați și o capacitate de 250 de paturi și va fi realizată de o asociere condusă de Construcții Erbașu, din care mai fac parte Concelex, Concelex Engineering, TerraGaz Construct și Hellimed.

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