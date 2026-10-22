Medicul acuzat în cazul morții Alexandrei Ivanov poate reveni la Spitalul din Botoșani

Publicat 22 oct. 2026, 08:47 Actualizat 22 oct. 2026, 08:58

Medicul Mariana Pitrop, cercetată penal în cazul morții Alexandrei Ivanov, tânăra de 25 de ani care a murit la Maternitatea din Botoșani în august 2023, a obținut în instanță dreptul de a reveni pe postul pe care îl ocupa înainte de concediere. Curtea de Apel Suceava a anulat definitiv decizia de concediere și a obligat Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” să o reintegreze și să îi achite drepturile salariale restante.

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