Medicul acuzat în cazul morții Alexandrei Ivanov poate reveni la Spitalul din Botoșani

Medicul Mariana Pitrop, cercetată penal în cazul morții Alexandrei Ivanov, tânăra de 25 de ani care a murit la Maternitatea din Botoșani în august 2023, a obținut în instanță dreptul de a reveni pe postul pe care îl ocupa înainte de concediere. Curtea de Apel Suceava a anulat definitiv decizia de concediere și a obligat Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” să o reintegreze și să îi achite drepturile salariale restante.
Instanța a anulat decizia de concediere
Mariana Pitrop fusese concediată la 29 noiembrie 2023, în urma cercetării disciplinare desfășurate de spital după moartea Alexandrei Ivanov. Medicul a contestat măsura, iar Curtea de Apel Suceava i-a admis și a constatat nulitatea deciziei de conducere.
Potrivit hotărârii definitive a Curții de Apel Suceava, instanța a respins cererea medicului Mariana Pitrop de acordare a unor daune morale în valoare de 50.000 de lei, dar a obligat Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” să îi achite 5.000 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Totodată, spitalul trebuie să o reintegreze pe postul deținut anterior și să îi plătească drepturile salariale restante, conform deciziei judecătorești.
Alexandra Ivanov a murit după ce a ajuns la Maternitatea Botoșani
Alexandra Ivanov avea 25 de ani și era însărcinată în luna a treia când a ajuns la Maternitatea din Botoșani, în seara de 17 august 2023, cu dureri și sângerări. Tânăra a murit în dimineața următoare, după aproape nouă ore de la internare. Un raport al Direcției de Sănătate Publică Botoșani a arătat că nu ar fi beneficiat de îngrijiri medicale timp de aproape șapte ore.
În urma cercetării disciplinare, spitalul a decis concedierea medicului de gardă. Mariana Pitrop este în continuare cercetată penal pentru ucidere din culpă în legătură cu decesul tinerei, ancheta fiind desfășurată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava.