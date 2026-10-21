Cafeaua băută înainte de un pui de somn te poate ajuta să te simți mai odihnit. Trucul neobișnuit care îi surprinde pe mulți

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 oct. 2026, 23:24

Deși cafeaua este cunoscută pentru efectul său stimulant și este adesea evitată înainte de culcare, există o metodă prin care aceasta poate contribui la reducerea oboselii din timpul zilei. Secretul constă în consumul unei cești de cafea chiar înainte de un pui de somn scurt, de aproximativ 15-20 de minute. Tehnica, cunoscută drept „coffee nap”, poate ajuta la recăpătarea energiei, însă specialiștii recomandă atenție la ora la care este aplicată.

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