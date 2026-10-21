Cafeaua băută înainte de un pui de somn te poate ajuta să te simți mai odihnit. Trucul neobișnuit care îi surprinde pe mulți

Deși cafeaua este cunoscută pentru efectul său stimulant și este adesea evitată înainte de culcare, există o metodă prin care aceasta poate contribui la reducerea oboselii din timpul zilei. Secretul constă în consumul unei cești de cafea chiar înainte de un pui de somn scurt, de aproximativ 15-20 de minute. Tehnica, cunoscută drept „coffee nap”, poate ajuta la recăpătarea energiei, însă specialiștii recomandă atenție la ora la care este aplicată.
Cum te poate ajuta cafeaua înainte de un pui de somn
În mod obișnuit, persoanele care vor să adoarmă mai ușor sunt sfătuite să evite cafeaua în a doua parte a zilei. Cofeina poate întârzia instalarea somnului și poate afecta calitatea odihnei, mai ales dacă este consumată cu puțin timp înainte de culcare.
Există însă o situație în care efectul acestei băuturi poate fi folosit în avantajul nostru: atunci când apare senzația puternică de oboseală după-amiaza și avem posibilitatea să dormim pentru o perioadă scurtă.
Potrivit publicației RealSimple, metoda presupune să bei o cafea înainte de un pui de somn de aproximativ 15-20 de minute. Ideea este ca efectul cofeinei să înceapă să se manifeste în apropierea momentului în care te trezești, contribuind la o stare de alertă mai bună.
De ce funcționează combinația dintre cafea și somnul scurt
Explicația are legătură cu două mecanisme importante pentru reglarea somnului: acumularea adenozinei și efectul cofeinei asupra receptorilor acestei substanțe.
Adenozina este implicată în apariția senzației de somnolență. Pe măsură ce rămânem treji, semnalizarea asociată adenozinei contribuie la creșterea presiunii de somn, adică a nevoii organismului de odihnă.
„Adenozina este o substanță chimică implicată în reglarea presiunii de somn. Pe măsură ce rămânem treji pe parcursul zilei, semnalizarea adenozinei contribuie la creșterea nevoii noastre de somn”, explică specialista Karla J. Thompson, citată în materialul publicat de RealSimple.
Cofeina acționează prin blocarea temporară a receptorilor de adenozină. Astfel, efectul acesteia asupra senzației de somnolență este diminuat, iar persoana poate simți că are mai multă energie și este mai atentă.
Atunci când cafeaua este consumată înainte de un somn scurt, cele două efecte pot acționa complementar: odihna reduce temporar oboseala, iar cofeina începe să își facă efectul în apropierea trezirii.
Cât ar trebui să dureze un pui de somn pentru a combate oboseala
Durata somnului este esențială pentru această metodă. Un pui de somn de aproximativ 10-20 de minute poate fi suficient pentru a îmbunătăți temporar starea de alertă, fără a petrece prea mult timp dormind în timpul zilei.
Un somn prea lung poate favoriza apariția inerției somnului, acea stare de amețeală și dezorientare resimțită uneori imediat după trezire.
Potrivit Karlei J. Thompson, consumul de cafea chiar înainte de un somn de 15-20 de minute poate permite unei persoane să beneficieze de odihnă și de efectul stimulant al cofeinei în apropierea momentului trezirii.
Metoda poate fi utilă mai ales după-amiaza, în jurul orelor 13:00-14:00, când unele persoane resimt o scădere a nivelului de energie.
De ce nu este recomandat să bei cafea înainte de culcare
Chiar dacă asocierea dintre cafea și un pui de somn poate părea surprinzătoare, aceasta nu înseamnă că băutura este recomandată înainte de somnul de noapte.
Cofeina poate rămâne activă în organism mai multe ore, iar sensibilitatea la această substanță diferă de la o persoană la alta. Consumul târziu poate întârzia adormirea, poate reduce durata somnului și poate afecta odihna.
Persoanele care au dificultăți în a adormi ar trebui să observe cum reacționează la cafea și să evite consumul acesteia în apropierea orei de culcare. De asemenea, dacă un pui de somn după-amiaza afectează somnul nocturn, este indicat să fie scurtat sau eliminat.
Cum poți încerca metoda în siguranță
Dacă obișnuiești să simți o scădere a energiei după-amiaza, poți încerca această tehnică ținând cont de câteva recomandări:
- Bea o cafea într-o cantitate moderată, înainte de somnul scurt.
- Setează o alarmă pentru aproximativ 15-20 de minute.
- Alege, dacă este posibil, prima parte a după-amiezii, nu orele apropiate de culcare.
- Evită această metodă dacă observi că îți afectează somnul de noapte.
- Ține cont de sensibilitatea personală la cofeină și de recomandările medicale aplicabile în cazul tău.
Cafeaua băută înainte de un pui de somn scurt poate ajuta unele persoane să combată temporar oboseala din timpul zilei. Metoda nu înlocuiește somnul suficient și de calitate, iar efectele pot varia. Cel mai important este să folosești cofeina cu moderație și să nu o consumi înainte de culcarea de seară dacă îți afectează odihna.