Cafeaua și ceaiul fierbinți, risc uriaș pentru esofag. Avertismentul experților - STUDIU

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 10 sept. 2026, 11:52

Cafeaua și ceaiul consumate foarte fierbinți ar putea crește riscul de cancer esofagian, avertizează experții britanici. Un studiu realizat de Universitatea Oxford, pe aproximativ un milion de persoane, indică o asociere între consumul băuturilor la temperaturi foarte ridicate și un risc mai mare de îmbolnăvire.

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