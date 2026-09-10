Cafeaua și ceaiul fierbinți, risc uriaș pentru esofag. Avertismentul experților - STUDIU

Cafeaua și ceaiul consumate foarte fierbinți ar putea crește riscul de cancer esofagian, avertizează experții britanici. Un studiu realizat de Universitatea Oxford, pe aproximativ un milion de persoane, indică o asociere între consumul băuturilor la temperaturi foarte ridicate și un risc mai mare de îmbolnăvire.
Un studiu realizat de cercetătorii Universității Oxford sugerează că persoanele care consumă în mod regulat ceai, cafea sau alte băuturi la temperaturi foarte ridicate au un risc mai mare de cancer esofagian, relatează BBC. Cercetarea - realizată pe aproape un milion de persoane - este prezentată drept cea mai amplă analiză de până acum care investighează legătura dintre consumul acestor lichide și boala, în sine.
Potrivit rezultatelor, persoanele care își beau cafeaua sau ceaiul „foarte fierbinte” au avut un risc de aproximativ trei ori mai mare de a dezvolta cancer esofagian comparativ cu cele care consumau băuturile calde, dar nu la temperaturi foarte ridicate. Specialiștii subliniază însă că riscul general de a dezvolta acest tip de cancer rămâne scăzut.
Ceai fierbinte/ Profimedia
Când este considerată băutura foarte fierbinte
Studiul, publicat în International Journal of Cancer, definește drept „foarte fierbinte” orice băutură consumată la o temperatură de cel puțin 65 de grade Celsius.
Cercetătorii au analizat datele provenite de la 977.282 de bărbați și femei de vârstă mijlocie. Rezultatele indică, de asemenea, că persoanele care consumă șase sau mai multe băuturi fierbinți pe zi au un risc mai mare.
Lichidul foarte fierbinte poate afecta celulele care căptușesc esofagul în timp ce ajunge în stomac. Adăugarea laptelui poate reduce temperatura băuturii, însă aceasta poate rămâne prea fierbinte pentru a fi consumată în siguranță.
De exemplu, apa proaspăt fiartă ajunge la aproximativ 100 de grade Celsius. După ce este turnată în cană, temperatura unui ceai sau a unei cafele poate fi în jur de 90-95 de grade.
Ce recomandă crcetătorii
Specialiștii recomandă ca băuturile fierbinți să fie lăsate câteva minute înainte de a fi consumate, astfel încât temperatura să scadă.
Cancer Research UK precizează că este dificil de stabilit un interval exact de timp după care o băutură devine suficient de rece. Recomandarea este ca oamenii să aștepte până când băutura poate fi consumată confortabil, fără să fie încă foarte fierbinte.
Dr. Keren Papier, coordonatoarea studiului, a explicat că cercetări anterioare realizate în America de Sud, unde consumul unei băuturi tradiționale din plante, mate, la temperaturi foarte ridicate este frecvent, au indicat o legătură similară cu cancerul esofagian.
Totuși, cercetătoarea spune că sunt necesare noi studii pentru a stabili cu mai multă precizie temperaturile băuturilor asociate cu creșterea riscului.
Consumul de cafea, între mit și realitate
Un alt studiu, realizat pe 118 adulți tineri care au degustat în repetate rânduri cafele negre la temperaturi diferite, a arătat că majoritatea participanților considerau băutura prea fierbinte de la aproximativ 70 de grade Celsius în sus.
În cazul cafelei cumpărate la pachet, un producător de pahare recomandă o temperatură ideală cuprinsă între 49 și 60 de grade Celsius. Dacă un client solicită însă o cafea „extra fierbinte”, aceasta poate fi servită la temperaturi de peste 82 de grade Celsius.
Riscul general de cancer esofagian rămâne redus
Cercetătorii estimează că aproximativ unul sau două din zece cazuri de cancer esofagian ar putea fi prevenite dacă oamenii ar renunța la consumul băuturilor foarte fierbinți.
Cancerul esofagian cu celule scuamoase este o formă rară de cancer, care afectează câteva mii de persoane anual. În Marea Britanie, riscul ca o persoană să fie diagnosticată cu această formă de cancer pe parcursul vieții este de aproximativ 1%. Prin urmare, chiar dacă băuturile consumate la temperaturi foarte ridicate pot crește riscul individual, probabilitatea generală de apariție a bolii rămâne redusă.
Alți factori de risc
Fumatul și consumul de alcool reprezintă factori de risc mai importanți pentru cancerul esofagian. Fiona Osgun, reprezentanta Cancer Research UK, subliniază că cele mai importante măsuri pentru reducerea riscului sunt renunțarea la fumat și reducerea consumului de alcool. Printre simptomele cancerului esofagian se pot număra arsurile la stomac, indigestia, durerea în gât sau în piept și scăderea în greutate.