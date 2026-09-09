Canalul de Urgență crește organic. Mai multe opțiuni terapeutice pentru pacienții români

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 sept. 2026, 18:27

Compania Națională UNIFARM adaugă 16 molecule esențiale noi pe Canalul de Urgență, consolidând astfel mecanismul prin care sunt asigurate medicamentele necesare în situațiile în care acestea lipsesc sau sunt disponibile în cantități insuficiente pe piața din România.

Distribuie articolul