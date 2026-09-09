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Justitie· 1 min citire

Doi români, arestați după un jaf de 17.100 euro în Spania. Au ascuns bijuteriile în scutecul copilului

Furt în Spania

Furt în Spania

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 sept. 2026, 13:48
SursăRealitatea PLUS

Doi români de 27 de ani și 31 de ani au fost arestați de Poliția Națională din Spania după ce au furat bijuterii în valoare de peste 17.000 de euro dintr-un magazin din Ibiza. Ca să nu fie prinși, cei doi au ascuns obiectele chiar în scutecul fetiței lor. Ambii aveau antecedente pentru furt și au fost identificați cu ajutorul camerelor de supraveghere ale magazinului.

Românii aveau deja antecedente pentru furt

Furtul a fost comis în plină zi într-un renumit magazin de bijuterii din Ibiza. Cei doi au profitat de o clipă de neatenție a vânzătorilor și au fugit cu lanțuri și brățări din aur în valoare de 17.100 de euro.

După ce au vizionat imaginile de pe camerele de supraveghere, polițiștii au declanșat o alertă generală.

Femeia a fost prinsă în portul din Ibiza împreună cu bebelușul, iar partenerul ei a fost reținut la scurt timp, arată presa spaniolă.

La percheziție, agenții au rămas uimiți: toate bijuteriile erau ascunse în scutecul copilului.

Suspecții aveau deja antecedente pentru fapte similare și un ordin de căutare activ.

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