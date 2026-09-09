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Justitie· 1 min citire
Doi români, arestați după un jaf de 17.100 euro în Spania. Au ascuns bijuteriile în scutecul copilului
Furt în Spania
Publicat9 sept. 2026, 13:48
SursăRealitatea PLUS
Doi români de 27 de ani și 31 de ani au fost arestați de Poliția Națională din Spania după ce au furat bijuterii în valoare de peste 17.000 de euro dintr-un magazin din Ibiza. Ca să nu fie prinși, cei doi au ascuns obiectele chiar în scutecul fetiței lor. Ambii aveau antecedente pentru furt și au fost identificați cu ajutorul camerelor de supraveghere ale magazinului.
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