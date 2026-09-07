Bucureștean arestat din greșeală pentru furtul unui parfum. Instanța a stabilit că polițiștii confundaseră persoana

Un bucureștean a fost reținut, trimis în judecată și chiar arestat preventiv după ce polițiștii l-au confundat cu autorul unui furt dintr-un magazin din Băneasa. Instanța a stabilit ulterior că bărbatul nu comisese fapta și l-a achitat.
Un bărbat din București a ajuns să fie reținut, trimis în judecată și apoi arestat preventiv după ce polițiștii l-au confundat cu persoana care furase un parfum dintr-un magazin din Băneasa. Abia în timpul procesului s-a stabilit că omul acuzat nu era, de fapt, autorul furtului.
Totul a început pe 28 noiembrie 2024, când un bărbat a fost prins în flagrant în timp ce fura un parfum dintr-un magazin Douglas din Băneasa. Acesta nu avea act de identitate, iar polițiștii i-au stabilit identitatea pe baza informațiilor oferite de el și a unei fotografii din bazele de date, care semăna cu persoana aflată în fața lor.
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Suspectul nu a fost fotografiat și nici amprentat
Una dintre problemele majore ale cazului este că persoana prinsă inițial nu a fost fotografiată și nici amprentată. Anchetatorii au explicat ulterior că datele furnizate de suspect aparțineau unei persoane care figura deja în bazele Poliției ca fiind fotografiată și amprentată.
Bărbatul identificat astfel a fost reținut pentru 24 de ore, apoi plasat sub control judiciar și, în decembrie 2024, trimis în judecată. Pentru că nu ar fi respectat obligațiile impuse, procurorii au cerut înlocuirea controlului judiciar cu arestarea preventivă.
A fost arestat preventiv în lipsă
În ianuarie 2025, instanța a dispus arestarea preventivă în lipsă. Bărbatul a fost găsit în luna iunie, iar mandatul a fost pus în executare. După mai multe decizii privind măsura preventivă, acesta a fost în cele din urmă plasat din nou sub control judiciar.
Situația s-a schimbat complet în timpul procesului. Probele administrate au arătat că persoana trimisă în judecată nu era cea care furase parfumul. Printr-o sentință din 18 iunie 2026, instanța a dispus achitarea sa.
Procurorii caută acum adevăratul autor
Cazul a dus la deschiderea unei noi anchete. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 s-au sesizat din oficiu, iar cercetările continuă pentru identificarea persoanei care a comis furtul.