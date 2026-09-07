Bucureștean arestat din greșeală pentru furtul unui parfum. Instanța a stabilit că polițiștii confundaseră persoana

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 7 sept. 2026, 15:56

Un bucureștean a fost reținut, trimis în judecată și chiar arestat preventiv după ce polițiștii l-au confundat cu autorul unui furt dintr-un magazin din Băneasa. Instanța a stabilit ulterior că bărbatul nu comisese fapta și l-a achitat.

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