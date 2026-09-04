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Locale· 1 min citire
Trotinetele electrice interzise în parcurile din București
Trotinete
Fără trotinete electrice pe aleile parcurilor din București și la evenimentele stradale cu public numeros.
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