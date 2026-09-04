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Locale· 1 min citire

Trotinetele electrice interzise în parcurile din București

Trotinete

Trotinete

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 21:54

Fără trotinete electrice pe aleile parcurilor din București și la evenimentele stradale cu public numeros.

Primăria Capitalei interzice trotinetele în zonele pietonale

Primăria Capitalei a chemat la discuții principalii operatori de ride-sharing și le-a cerut masuri tehnice pentru protejarea pietonilor.

Administrația locală reamintește că regulamentul interzice clar circulația trotinetelor pe aleile destinate pietonilor, iar cei care sfidează legea riscă amenzi de până la 500 de lei.

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