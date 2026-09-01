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Locale· 2 min citire
Accident șocant în Alexandria: copil de 5 ani, lovit și târât câțiva metri de o trotinetă condusă de un minor
Accident trotinetă
Un copil în vârstă de 5 ani a ajuns la spital după ce a fost acroșat de un minor care circula cu trotineta pe o pistă destinată bicicletelor, în Alexandria. Băiețelul se afla pe trotuar, alături de tatăl său, în momentul în care s-a produs impactul.
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