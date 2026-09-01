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Accident șocant în Alexandria: copil de 5 ani, lovit și târât câțiva metri de o trotinetă condusă de un minor

Accident trotinetă

Accident trotinetă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 21:38

Un copil în vârstă de 5 ani a ajuns la spital după ce a fost acroșat de un minor care circula cu trotineta pe o pistă destinată bicicletelor, în Alexandria. Băiețelul se afla pe trotuar, alături de tatăl său, în momentul în care s-a produs impactul.

Incidentul s-a petrecut pe strada București din Alexandria și a mobilizat echipaje de intervenție. Din primele informații, copilul de 5 ani mergea de mână cu tatăl său pe trotuar, în timp ce un minor de 11 ani se deplasa cu trotineta pe pista pentru biciclete.

Copilul de 5 ani a fost târât aproximativ cinci metri

Potrivit informațiilor disponibile, minorul care se afla pe trotinetă circula pe pista pentru biciclete în sens opus celui de mers. La un moment dat, acesta ar fi ajuns în dreptul copilului și l-ar fi acroșat.

Impactul a fost suficient de puternic încât copilul de 5 ani să fie târât aproximativ cinci metri. Totul s-a petrecut sub privirile tatălui său, care se afla alături de copil.

Incidentul a provocat panică, iar în scurt timp la locul accidentului au fost trimise echipaje de intervenție.

Minorul de 11 ani, speriat după impact

La fața locului au ajuns jandarmi, polițiști și un echipaj SMURD. Minorul de 11 ani, vizibil speriat în urma celor întâmplate, a fost sprijinit și liniștit de jandarmi și de salvatori.

În același timp, echipajul medical a acordat primul ajutor copilului accidentat.

Băiețelul de 5 ani a fost preluat de cadrele medicale și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Alexandria pentru evaluare și investigații medicale.

Cazul urmează să fie analizat de autorități, care trebuie să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs impactul și modul în care minorul de 11 ani circula pe pista pentru biciclete în momentul accidentului.

Starea copilului de 5 ani urmează să fie stabilită în urma investigațiilor medicale efectuate la spital.

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