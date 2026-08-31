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Incendiu puternic în județul Vaslui. Peste 20 de hectare de vegetație uscată au fost mistuite de flăcări

FOTO: Vasluianul.ro

FOTO: Vasluianul.ro

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 23:39

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit luni după-amiază, în comuna Zorleni, județul Vaslui. Flăcările s-au extins rapid pe o suprafață de peste 20 de hectare, iar pompierii au acționat pentru a limita propagarea lor și a proteja culturile agricole din apropiere.

100 de hectare de culturi de floarea-soarelui și porumb, amenințate de flăcări

Alarma a fost dată în jurul orei 15:35, iar Detașamentul de Pompieri Bârlad a intervenit cu o autospecială de stingere, încadrată cu șase militari. La misiune au participat și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Zorleni.

Flăcările au distrus aproximativ 20 de hectare de miriște, dar și suprafețe de teren acoperite cu mărăciniș și lăstăriș.

Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat propagarea incendiului către terenurile agricole din apropiere. Potrivit salvatorilor, au fost astfel protejate aproximativ 100 de hectare de culturi de floarea-soarelui și porumb.

În urma primelor verificări, pompierii au stabilit că folosirea focului deschis în spații deschise este cauza probabilă a izbucnirii incendiului.

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