Incendiu puternic în județul Vaslui. Peste 20 de hectare de vegetație uscată au fost mistuite de flăcări

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 23:39

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit luni după-amiază, în comuna Zorleni, județul Vaslui. Flăcările s-au extins rapid pe o suprafață de peste 20 de hectare, iar pompierii au acționat pentru a limita propagarea lor și a proteja culturile agricole din apropiere.

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