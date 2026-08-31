Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Incendiu puternic în județul Vaslui. Peste 20 de hectare de vegetație uscată au fost mistuite de flăcări
FOTO: Vasluianul.ro
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit luni după-amiază, în comuna Zorleni, județul Vaslui. Flăcările s-au extins rapid pe o suprafață de peste 20 de hectare, iar pompierii au acționat pentru a limita propagarea lor și a proteja culturile agricole din apropiere.
Citește și
- 23:49Incendiu într-un bloc din Alba Iulia. Locatarii, evacuați după ce fumul a cuprins casa scării
- 21:12Alertă în Miercurea-Ciuc. Proiectil din cel de-Al Doilea Război Mondial, găsit de angajații unei societăți comerciale
- 18:52Noi detalii în cazul medicului mort în accidentul teribil. Femeia se întorcea de la nunta fiului vitreg
- 17:41Interior-exterior gratis, pe fundul Lacului Bicaz. A vrut să-și spele mașina fără bani, dar a ajuns în apă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News