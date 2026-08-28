Mare atenție, șoferi! Restricții de circulație în Alexandria cu ocazia aducerii moaștelor Sfântului Vasile cel Mare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 13:07

Polițiștii din Teleorman vor institui restricții de circulație în zona Catedralei Episcopale „Sfântul Alexandru” din Alexandria, în perioada 29 august, ora 07:00 – 1 septembrie, ora 16:00. Măsurile sunt luate în contextul manifestărilor dedicate Zilelor municipiului Alexandria, dar și al evenimentelor religioase prilejuite de aducerea spre închinare a moaștelor Sfântului Vasile cel Mare.

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