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Mare atenție, șoferi! Restricții de circulație în Alexandria cu ocazia aducerii moaștelor Sfântului Vasile cel Mare

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 13:07

Polițiștii din Teleorman vor institui restricții de circulație în zona Catedralei Episcopale „Sfântul Alexandru” din Alexandria, în perioada 29 august, ora 07:00 – 1 septembrie, ora 16:00. Măsurile sunt luate în contextul manifestărilor dedicate Zilelor municipiului Alexandria, dar și al evenimentelor religioase prilejuite de aducerea spre închinare a moaștelor Sfântului Vasile cel Mare.

Moaștele Sfântului Vasile cel Mare ajung sâmbătă la Alexandria

”În această perioadă, pentru menținerea ordinii și siguranței publice, cu ocazia Zilelor municipiului Alexandria și a manifestărilor religioase de la Catedrala Episcopală 'Sfântul Alexandru', din municipiul Alexandria, prilejuite de aducerea spre închinare a moaștelor Sfântului Vasile cel Mare, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman vor acționa zilnic, în segmentul stradal”, se arată într-un comunicat de presă al IPJ Teleorman.

Racla cu sfintele moaște ale Sfântului Ierarh Vasile cel Mare va ajunge sâmbătă la Catedrala Episcopală „Sfântul Alexandru” din municipiul Alexandria. Moaștele vor rămâne la Catedrală până la data de 1 septembrie.

Autoritățile estimează că evenimentul religios va atrage un număr mare de credincioși. Poliția le recomandă participanților să manifeste atenție în zonele aglomerate și să respecte indicațiile forțelor de ordine.

Restricții de circulație și în Drăgănești-Vlașca

În acest weekend vor fi instituite restricții de circulație și în comuna Drăgănești-Vlașca, unde se desfășoară evenimentul cultural „Valori tradiționale teleormănene”.

Restricțiile vor fi aplicate în zilele de 29 și 30 august, în intervalul orar 17:00 – 23:00.

Polițiștii din cadrul structurilor de ordine publică, rutieră și investigații criminale vor fi prezenți în teren pe durata evenimentelor.

”Zilnic, polițiști din cadrul structurilor de ordine publică, rutieră, investigații criminale, dar și din cadrul altor structuri de poliție, vor acționa și vor desfășura activități specifice, împreună cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în vederea asigurării unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, precum și pentru prevenirea oricăror situații de risc”, mai transmite IPJ Teleorman.

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