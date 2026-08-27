A murit Yayoi Kusama, „regina bulinelor”. Legendara artista japoneză avea 97 de ani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 08:10

Artista japoneză Yayoi Kusama, una dintre cele mai cunoscute figuri ale avangardei mondiale - supranumită „regina bulinelor”, a murit pe 14 august, la vârsta de 97 de ani. Decesul a fost anunțat abia joi de compania sa.

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