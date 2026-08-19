Este doliu în muzică. Tudor Chiriac, compozitorul laureat al Premiului de Stat, a murit

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 22:15

Lumea culturală din Republica Moldova este în doliu după moartea compozitorului și profesorului universitar Tudor Chiriac. Muzicianul, doctor în muzică, Maestru al Artelor și laureat al Premiului de Stat, s-a stins din viață la vârsta de 77 de ani.

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