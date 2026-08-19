Este doliu în muzică. Tudor Chiriac, compozitorul laureat al Premiului de Stat, a murit

Lumea culturală din Republica Moldova este în doliu după moartea compozitorului și profesorului universitar Tudor Chiriac. Muzicianul, doctor în muzică, Maestru al Artelor și laureat al Premiului de Stat, s-a stins din viață la vârsta de 77 de ani.
Originar din satul Ciuciuleni, raionul Nisporeni, Tudor Chiriac a avut o carieră de mai multe decenii, în care a contribuit semnificativ la dezvoltarea muzicii academice din Republica Moldova. A compus lucrări simfonice și vocal-simfonice, muzică de cameră și creații vocale, dar și muzică destinată spectacolelor de teatru.
Tudor Chiriac a murit la 77 de ani
Vestea dispariției sale a fost primită cu tristețe în mediul cultural. Ministrul Culturii, Dan Suruceanu, a descris moartea compozitorului drept o pierdere importantă pentru cultura Republicii Moldova și a anunțat că instituția pe care o conduce va sprijini familia în perioada următoare, arată radiomoldova.md.
Ministrul a povestit că a aflat despre decesul lui Tudor Chiriac în timpul unei ședințe de Guvern. Oficialul a subliniat valoarea creației sale și rolul pe care l-a avut în cultura națională.
„Este, real, un compozitor excelent, extraordinar, un nume notoriu în cultura Republicii Moldova”, a declarat Dan Suruceanu.
Acesta l-a caracterizat pe Tudor Chiriac drept o personalitate emblematică a artei componistice și muzicale.
„Miorița”, una dintre lucrările care i-au adus recunoașterea
Printre cele mai importante creații ale lui Tudor Chiriac se află poemul „Miorița”, lucrare pentru care compozitorul a fost recompensat cu Premiul de Stat al Republicii Moldova.
Opera sa artistică a fost însă mult mai amplă. A scris muzică simfonică, vocal-simfonică, instrumentală de cameră și vocală, precum și creații pentru producții teatrale.
Pentru cantata-concert „De la Tiras pân’la Tissa” și basmul muzical „Carmina Daciae”, Tudor Chiriac a primit Medalia de Aur Euroinvent, o altă recunoaștere importantă a activității sale artistice.
O viață dedicată muzicii și educației
Tudor Chiriac s-a născut la 21 martie 1949, în localitatea Ciuciuleni, raionul Nisporeni.
A urmat Școala de Muzică „Ștefan Neaga”, pe care a absolvit-o în 1970. Cinci ani mai târziu, a finalizat studiile la Institutul de Stat al Artelor „Gavriil Musicescu” din Chișinău, la Facultatea de Compoziție.
Primele etape ale carierei sale au fost legate de Capela Corală „Doina”, unde a lucrat ca maestru de concert. Ulterior, și-a îndreptat atenția și către educația muzicală, predând teoria muzicii, solfegiu, armonie și analiza creațiilor muzicale la Colegiul de Muzică „Ștefan Neaga” din Chișinău.
De-a lungul anilor, compozitorul a ocupat mai multe funcții importante în domeniul cultural. A fost membru al Colegiului Ministerului Culturii pentru achiziționarea valorilor de artă, vicepreședinte al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Republica Moldova și director artistic al Filarmonicii Naționale din Chișinău.
Ministerul Culturii a transmis că va acorda sprijin familiei lui Tudor Chiriac și că procedurile necesare vor fi realizate cu respect și demnitate.