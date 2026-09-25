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Papa Leon a ajuns în Franța. Suveranul Pontif a fost prmit de Emmanuel Macron și a ținut un discurs la Notre Dame

Papa Leon si președintele Emmanuel Macron (Profimedia)

Papa Leon si președintele Emmanuel Macron (Profimedia)

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 25 sept. 2026, 19:44

Papa Leon al XVI‑lea a ajuns vineri la Paris și a fost primit la Palatul Élysée de președintele francez Emmanuel Macron. Ulterior, conducătorul Bisericii Catolice a mers la Catedrala Notre‑Dame, unde a susținut un discurs în fața înalților clerici francezi. Vizita apostolică de patru zile include Paris, Lourdes și Metz, cu discursuri pe teme precum pacea, migrația, IA și viitorul Bisericii.

În discursul pe care l-a susținut, președintele Emmanuel Macron l-a asigurat pe Papa Leon al XVI‑lea că laicitatea Franței nu reprezintă o negare a religiei, ci un cadru care garantează libertatea de a avea sau nu o credință și separarea între stat și confesiunile religioase, potrivit La Croix.

Ulterior, Papa Leon al XIV‑lea a participat la celebrarea vecerniilor la Notre‑Dame, unde a lansat un apel ferm la unitate liturgică, reînnoire spirituală și reconstrucția misiunii Bisericii în Franța.

Suveranul pontif a îndemnat clerul să își protejeze viața interioară, să cultive rugăciunea personală și să pună comuniunea cu Roma înaintea disputelor privind ritul latin. Renașterea catedralei devine, în viziunea sa, simbolul unei renașteri a credinței într‑o societate „hiperconectată și bruiantă”, aflată în căutare de sens și speranță, mai notează publicația La Croix.

Un mesaj central a vizat unitatea liturgică, într‑un moment în care dezbaterea dintre liturgia post‑Vatican II și ritul latin tradițional rămâne tensionată în Franța. Papa a cerut ca celebrarea euharistică să fie trăită „cu demnitate și conveniență”, iar comuniunea cu Succesorul lui Petru să fie pusă „înaintea sensibilităților personale”, pentru a proteja unitatea poporului lui Dumnezeu.

Leon al XIV‑lea a descris Notre‑Dame ca pe un „organism viu”, în care fluxul de turiști și viața liturgică nu se exclud, ci se completează. Catedrala, a spus el, își păstrează sufletul doar prin misterul sacru celebrat în interiorul său.

Papa Leon al XIV‑lea efectuează o vizită apostolică de patru zile în Franța, între 25 și 28 septembrie 2026, un itinerar care include trei mari etape: Paris, Lourdes și Metz. Vizita este considerată una dintre cele mai importante ale pontificatului, abordând teme precum pacea, migrația, inteligența artificială, unitatea europeană și reînnoirea vieții Bisericii.

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