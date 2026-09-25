Papa Leon a ajuns în Franța. Suveranul Pontif a fost prmit de Emmanuel Macron și a ținut un discurs la Notre Dame

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 25 sept. 2026, 19:44

Papa Leon al XVI‑lea a ajuns vineri la Paris și a fost primit la Palatul Élysée de președintele francez Emmanuel Macron. Ulterior, conducătorul Bisericii Catolice a mers la Catedrala Notre‑Dame, unde a susținut un discurs în fața înalților clerici francezi. Vizita apostolică de patru zile include Paris, Lourdes și Metz, cu discursuri pe teme precum pacea, migrația, IA și viitorul Bisericii.

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