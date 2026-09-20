Trenul lui Nicolae Ceaușescu, deschis publicului. Imagini din mijlocul de transport prezidențial

Publicat 20 sept. 2026, 19:00 Actualizat 20 sept. 2026, 19:01 Sursă Realitatea PLUS

O bucată din istoria României și-a deschis ușile pentru public, chiar în Gara de Nord din Capitală. Este vorba despre trenul Prezidențial, folosit de Nicolae Ceaușescu pentru deplasările oficial. Cinci dintre vagoanele garniturii au fost expuse, iar curioșii pot vedea locurile în care călătorea conducerea statului.

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