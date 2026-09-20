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Cultura· 1 min citire

Trenul lui Nicolae Ceaușescu, deschis publicului. Imagini din mijlocul de transport prezidențial

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat20 sept. 2026, 19:00
Actualizat20 sept. 2026, 19:01
SursăRealitatea PLUS

O bucată din istoria României și-a deschis ușile pentru public, chiar în Gara de Nord din Capitală. Este vorba despre trenul Prezidențial, folosit de Nicolae Ceaușescu pentru deplasările oficial. Cinci dintre vagoanele garniturii au fost expuse, iar curioșii pot vedea locurile în care călătorea conducerea statului.

Transmisiune specială din trenul liderului comunist

O bucată din istoria României și-a deschis ușile pentru public, chiar în Gara de Nord din Capitală. Trenul Prezidențial, folosit de Nicolae Ceaușescu pentru deplasările oficial. Cinci dintre vagoanele garniturii au fost expuse.

Vagoanele au fost construite la Arad, între anii 1970 și 1984, și păstrează o parte dintre amenajările folosite pentru călătoriile oficiale. Garnitura include spații de dormit, saloane pentru întâlniri și zone destinate servirii mesei.

După Revoluție, trenul și-a continuat povestea. A fost folosit de președinții României, dar și pentru vizite și evenimente oficiale. Timp de două zile, trenul prezidențial a fost deschis și pentru public.

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