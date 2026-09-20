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Cultura· 1 min citire
Trenul lui Nicolae Ceaușescu, deschis publicului. Imagini din mijlocul de transport prezidențial
Publicat20 sept. 2026, 19:00
Actualizat20 sept. 2026, 19:01
SursăRealitatea PLUS
O bucată din istoria României și-a deschis ușile pentru public, chiar în Gara de Nord din Capitală. Este vorba despre trenul Prezidențial, folosit de Nicolae Ceaușescu pentru deplasările oficial. Cinci dintre vagoanele garniturii au fost expuse, iar curioșii pot vedea locurile în care călătorea conducerea statului.
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