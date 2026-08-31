Doliu în lumea jazzului românesc. A murit compozitorul și saxofonistul Nicolas Simion

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 18:40

Lumea muzicii este în doliu după moartea lui Nicolas Simion, unul dintre cei mai apreciați compozitori și saxofoniști de jazz din România. Membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, artistul a avut o carieră de peste 40 de ani, în care a reușit să ducă jazzul românesc pe scene importante din Europa și nu numai.

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