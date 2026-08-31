Doliu în lumea jazzului românesc. A murit compozitorul și saxofonistul Nicolas Simion

Lumea muzicii este în doliu după moartea lui Nicolas Simion, unul dintre cei mai apreciați compozitori și saxofoniști de jazz din România. Membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, artistul a avut o carieră de peste 40 de ani, în care a reușit să ducă jazzul românesc pe scene importante din Europa și nu numai.
Anunțul dispariției sale a fost transmis de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, care a evidențiat contribuția majoră a muzicianului la dezvoltarea și promovarea jazzului românesc.
Nicolas Simion s-a născut în anul 1959, în localitatea Dumbrăvița, județul Brașov. De-a lungul unei cariere impresionante, el s-a remarcat nu doar ca saxofonist, ci și ca autor de compoziții, aranjor și promotor al muzicii de jazz.
Nicolas Simion și-a început drumul muzical la Brașov
Artistul a urmat studiile la Liceul de Muzică din Brașov, iar ulterior și-a continuat pregătirea la Universitatea Națională de Muzică din București.
Jazzul a devenit foarte devreme principala sa formă de exprimare artistică. Prin stilul său și prin proiectele dezvoltate de-a lungul timpului, Nicolas Simion și-a construit o identitate proprie și a devenit una dintre figurile reprezentative ale jazzului românesc.
În anii '80, muzicianul a pus bazele formației Opus 4, alături de alți artiști importanți ai scenei de jazz din România.
Ulterior, după stabilirea în Occident, și-a continuat activitatea artistică la Viena și apoi la Köln.
A cântat alături de mari nume ale jazzului internațional
Cariera internațională a lui Nicolas Simion a inclus colaborări cu numeroși muzicieni consacrați ai jazzului mondial.
Printre artiștii cu care a lucrat se numără Charlie Mariano, Archie Shepp, Lee Konitz, Mal Waldron, Dusko Gojkovich, Tomasz Stanko, Idris Muhammad și Lonnie Plaxico.
Prin concertele susținute și prin numeroasele sale apariții discografice, Nicolas Simion a contribuit la creșterea vizibilității jazzului românesc în afara țării.
Muzica sa a îmbinat jazzul cu tradiția românească
Compoziția a reprezentat una dintre componentele centrale ale activității sale artistice.
În creațiile sale, Nicolas Simion a explorat permanent legătura dintre jazz și muzica tradițională românească, folosind elemente de folclor și limbaje muzicale contemporane.
Această combinație i-a permis să construiască un univers sonor propriu, în care influențele românești au ocupat un loc important.
Pentru activitatea sa artistică a primit mai multe distincții. Printre acestea se numără Premiul „Theodor Körner”, acordat de Ministerul Culturii din Austria în 1995, precum și WDR Jazzpreis pentru improvizație, primit în 2015.
În România, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor i-a acordat, pentru anul 2014, premiul pentru creație pentru piesa „Jocul copiilor”.
A contribuit la recuperarea istoriei jazzului românesc
Nicolas Simion nu s-a limitat la propria activitate de interpret și compozitor. O parte importantă a activității sale a fost dedicată păstrării și promovării patrimoniului jazzului românesc.
În 2004, artistul a fondat casa de discuri 7Dreams Records, prin intermediul căreia a contribuit la recuperarea unor înregistrări importante din istoria jazzului românesc.
Proiectele sale au readus în atenția publicului creații și înregistrări ale unor nume importante, printre care Jancy Körössy, Richard Oschanitzky și Johnny Răducanu.
Astfel, contribuția lui Nicolas Simion depășește zona interpretării și compoziției. Artistul a avut un rol important și în conservarea memoriei culturale a jazzului românesc.
UCMR: „Lasă un gol profund în comunitatea muzicală”
Reprezentanții Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România au transmis un mesaj de condoleanțe după moartea artistului.
Instituția a subliniat că Nicolas Simion lasă în urmă o operă amplă, cu numeroase albume și compoziții, dar și o carieră prin care jazzul românesc a dobândit o prezență importantă pe scena internațională.
„Plecarea lui Nicolas Simion lasă un gol profund în comunitatea muzicală românească”, a transmis UCMR.
Reprezentanții organizației au evidențiat totodată contribuția sa la afirmarea jazzului românesc și au arătat că muzica sa va continua să reprezinte principala moștenire lăsată în urmă de artist.
Moartea lui Nicolas Simion marchează astfel o pierdere importantă pentru jazzul românesc și european. După mai bine de patru decenii dedicate muzicii, saxofonistul și compozitorul lasă în urmă o carieră bogată, numeroase înregistrări și o contribuție semnificativă la promovarea identității muzicale românești.