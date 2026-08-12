Șarpe filmat lângă Icoana Maicii Domnului din Kefalonia. Ce semnificație are apariția misterioasă

O apariție neobișnuită a atras atenția unui turist român aflat în Kefalonia. Bărbatul a filmat un șarpe în apropierea Icoanei Maicii Domnului din satul Pastra, un loc cunoscut în Grecia pentru tradiția șerpilor care apar în fiecare an în perioada sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Potrivit credinței locale, prezența acestor reptile este considerată un semn de bine și de protecție pentru comunitate.
Insula Kefalonia, una dintre cele mai cunoscute destinații din Marea Ionică, este apreciată nu doar pentru peisajele spectaculoase și plajele sale, ci și pentru numeroasele obiective religioase care atrag anual pelerini.
Printre acestea se află biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Pastra, unde este venerată o icoană despre care credincioșii spun că este făcătoare de minuni.
Un turist român a surprins șarpele în apropierea icoanei
Un român care a revenit recent la biserica din Pastra a avut parte de o experiență pe care a considerat-o specială. În apropierea icoanei a observat unul dintre șerpii despre care localnicii vorbesc de generații.
Imaginile au fost filmate și publicate ulterior pe TikTok. În înregistrare poate fi observată reptila în apropierea icoanei, într-o zonă a bisericii în care astfel de apariții sunt asociate cu o tradiție veche.
Turistul a povestit că nu era pentru prima dată când vedea șerpii din Pastra. El a spus că revenise în Kefalonia după aproximativ 16 ani și că întâlnirea cu reptila i-a amintit de prima sa vizită.
„Astăzi am ajuns din nou pe insula Kefalonia, la icoana Maicii Domnului cu șerpi. Au trecut 16 ani de când am văzut pentru prima dată șerpii de la această icoană”, a relatat acesta.
Potrivit tradiției locale, șerpii sunt considerați blânzi și sunt asociați cu un semn distinctiv descris de credincioși drept o cruce pe cap.
Ce spune legenda despre șerpii din Pastra
Povestea șerpilor de la biserica din Pastra este una dintre cele mai cunoscute tradiții religioase din Kefalonia.
Conform credinței transmise în comunitate, apariția reptilelor în perioada sărbătorii Adormirii Maicii Domnului reprezintă un semn favorabil. Localnicii consideră că prezența lor este legată de protecția și liniștea comunității.
În schimb, lipsa șerpilor este privită în tradiția locală drept un posibil semnal de rău augur.
Legendele din Pastra fac legătura între absența reptilelor și eventualitatea unor evenimente nefericite, precum cutremure, incendii sau perioade de secetă.
Este important de precizat că acestea sunt credințe și tradiții populare, nu predicții confirmate științific.
Cutremurele din Kefalonia au alimentat legenda
Credința localnicilor a fost întărită de-a lungul timpului de faptul că au existat perioade în care șerpii nu au apărut, urmate de evenimente naturale dramatice.
În poveștile transmise în comunitate sunt amintite în special cutremurele care au afectat insula în anii 1940 și 1953.
Astfel de coincidențe au contribuit la consolidarea tradiției și la convingerea că apariția șerpilor reprezintă un semn pozitiv pentru localnici.
Atunci când reptilele nu sunt văzute, credincioșii din zonă se roagă pentru revenirea lor, considerând că prezența acestora aduce liniște și protecție.
De ce sunt șerpii atât de importanți pentru localnici
Tradiția șerpilor din Pastra a transformat biserica într-un loc vizitat nu doar de localnici, ci și de turiști și pelerini interesați de poveștile religioase ale insulei.
În perioada în care reptilele apar, acestea pot fi observate în apropierea bisericii și în zonele din jurul lăcașului de cult.
Credincioșii le consideră inofensive și spun că nu manifestă agresivitate față de oameni.
Povestea lor este strâns legată de cultul Maicii Domnului și de tradițiile religioase ale comunității din Pastra.
Apariția șerpilor în apropierea Icoanei Maicii Domnului din Pastra continuă să stârnească interesul turiștilor. Pentru credincioși, întâlnirea cu aceste animale are o valoare spirituală aparte și este interpretată ca un semn bun.