Șarpe filmat lângă Icoana Maicii Domnului din Kefalonia. Ce semnificație are apariția misterioasă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 12 aug. 2026, 23:04

O apariție neobișnuită a atras atenția unui turist român aflat în Kefalonia. Bărbatul a filmat un șarpe în apropierea Icoanei Maicii Domnului din satul Pastra, un loc cunoscut în Grecia pentru tradiția șerpilor care apar în fiecare an în perioada sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Potrivit credinței locale, prezența acestor reptile este considerată un semn de bine și de protecție pentru comunitate.

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