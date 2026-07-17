Momente de panică pe o plajă din România: un șarpe de aproape 2 metri a apărut printre turiști

Publicat 17 iul. 2026, 14:12 Sursă Realitatea PLUS

Au fost momente de panică pe litoral! Un șarpe de aproape un metru și jumătate a ajuns printre șezlongurile de pe o plajă din stațiunea Venus. Turiștii au fugit din calea lui și au cerut ajutorul jandarmilor.

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