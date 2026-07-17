Realitatea.NET
Lumea Animalelor· 1 min citire

Momente de panică pe o plajă din România: un șarpe de aproape 2 metri a apărut printre turiști

Șarpe pe litoral

Șarpe pe litoral

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 iul. 2026, 14:12
SursăRealitatea PLUS

Au fost momente de panică pe litoral! Un șarpe de aproape un metru și jumătate a ajuns printre șezlongurile de pe o plajă din stațiunea Venus. Turiștii au fugit din calea lui și au cerut ajutorul jandarmilor.

Șarpe printre turiști pe o plajă din stațiunea Venus

Șarpele a fost capturat și eliberat ulterior într-o zonă de vegetație, departe de plajă.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța spun că astfel de apariții pe plajă pot avea loc în sezonul cald, când temperaturile ridicate favorizează apariția șerpilor printre oameni.

Autoritățile le recomandă turiștilor să nu încerce să prindă sau să alunge șarpele singuri și să sune la 112.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

sarpe pe plajasarpe plaja venusplaja venus

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Lumea Animalelor

Mai Multe