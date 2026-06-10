Incident într-o locuință din Tulcea: un șarpe uriaș s-a ascuns în spatele unui dulap

Sursă: Realitatea.Net

Momente de panică pentru o familie din județul Tulcea, după ce un șarpe și-a făcut apariția în interiorul locuinței. Reptila a fost observată în holul casei, unde s-a ascuns în spatele unui dulap, determinând proprietarii să solicite ajutorul autorităților.

Incidentul a avut loc miercuri în localitatea Telița, iar intervenția a fost gestionată de un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean Tulcea.

Șarpele a fost capturat fără incidente

Ajunși la fața locului, jandarmii au identificat reptila și au intervenit pentru capturarea acesteia în condiții de siguranță. Operațiunea s-a desfășurat fără incidente, iar niciun membru al familiei nu a fost pus în pericol.

După capturare, șarpele a fost transportat și eliberat într-o zonă împădurită, departe de gospodării și de zonele locuite, pentru a evita orice risc pentru populație.

Tot mai multe apariții de șerpi în sezonul cald

Reprezentanții Jandarmeriei atrag atenția că, odată cu creșterea temperaturilor, astfel de situații pot deveni mai frecvente. Șerpii sunt atrași adesea de locurile răcoroase, umbrite și ferite, motiv pentru care pot ajunge în curți, anexe gospodărești sau chiar în interiorul locuințelor.

Specialiștii recomandă cetățenilor să fie atenți atunci când intră în spații mai puțin folosite, precum magazii, pivnițe sau garaje, unde reptilele își pot găsi adăpost.

Ce trebuie să faci dacă găsești un șarpe în casă

Autoritățile îi sfătuiesc pe oameni să nu încerce să captureze sau să îndepărteze singuri un șarpe, indiferent dacă acesta pare inofensiv sau nu. O intervenție necorespunzătoare poate duce la accidente sau la comportamente imprevizibile ale reptilei.

În astfel de situații, cea mai sigură soluție este apelarea serviciilor de urgență sau solicitarea sprijinului autorităților competente, care dispun de echipamente și pregătire pentru gestionarea unor astfel de cazuri.

Recomandările jandarmilor pentru populație

Pentru a reduce riscul apariției șerpilor în apropierea locuințelor, jandarmii recomandă menținerea curățeniei în gospodării, îndepărtarea vegetației excesive și evitarea depozitării materialelor care pot constitui adăpost pentru reptile.

Intervenția din localitatea Telița s-a încheiat cu succes, iar familia și-a putut relua activitățile în siguranță după îndepărtarea șarpelui din locuință.