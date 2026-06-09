Peștele care sfidează legile evoluției: supraviețuiește de 100.000 de ani fără masculi

O specie de pește care trăiește în râurile din Mexic și sudul statului Texas continuă să fascineze cercetătorii printr-o caracteristică rar întâlnită în natură: este alcătuită exclusiv din femele. Cunoscută sub numele de Molly Amazon, această specie reușește să se reproducă fără a moșteni ADN de la masculi și a supraviețuit astfel timp de aproximativ 100.000 de ani, contrazicând teoriile clasice ale evoluției.

Multă vreme, oamenii de știință au considerat că speciile care se reproduc fără schimb de material genetic între doi părinți sunt condamnate, în cele din urmă, la dispariție. Fără diversitatea genetică generată de reproducerea sexuală, mutațiile dăunătoare tind să se acumuleze de-a lungul generațiilor, afectând sănătatea și supraviețuirea populației.

Molly Amazon pare însă să fi găsit o modalitate de a evita acest destin, scrie BBC.

Masculii joacă doar rolul de „declanșator”

Deși femelele se împerechează cu masculi din specii înrudite, aceștia nu contribuie genetic la apariția urmașilor. Spermatozoizii au doar rolul de a activa dezvoltarea ouălor, fără ca ADN-ul masculin să fie transmis mai departe.

Rezultatul este unul remarcabil: fiecare femelă dă naștere exclusiv altor femele, care sunt practic copii genetice ale mamei. Acest proces, cunoscut sub numele de ginogeneză, reprezintă unul dintre cele mai neobișnuite mecanisme de reproducere întâlnite în lumea animală.

Cum evită acumularea mutațiilor periculoase

Reproducerea sexuală oferă, în mod normal, un avantaj major: combinarea genelor provenite de la doi părinți generează diversitate genetică și reduce riscul acumulării mutațiilor dăunătoare.

În cazul molly Amazon, un studiu recent a identificat un mecanism care pare să compenseze lipsa acestui schimb genetic. Specia utilizează un proces biologic numit conversie genică, prin care erorile apărute în ADN sunt reparate folosind o copie sănătoasă a aceleiași gene.

Acest sistem funcționează asemenea unui mecanism natural de „copiere și lipire”, eliminând defectele genetice înainte ca acestea să se acumuleze și să afecteze supraviețuirea speciei.

Analizele efectuate de cercetători au arătat că procesul de reparare este activ tocmai în regiunile ADN-ului cele mai vulnerabile la apariția mutațiilor periculoase.

O origine care i-a oferit un avantaj unic

Un alt factor important în succesul acestei specii este legat de originea sa. Molly Amazon a apărut în urmă cu aproximativ 100.000 de ani prin hibridizarea accidentală a două specii diferite de pești.

Această combinație inițială i-a oferit un nivel ridicat de diversitate genetică, care a contribuit la rezistența și adaptabilitatea sa pe termen lung.

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Un model pentru cercetarea medicală

Oamenii de știință consideră că înțelegerea modului în care această specie își menține sănătatea genetică ar putea avea implicații importante și pentru medicină.

„Cancerul este, în esență, o boală provocată de mutații genetice”, explică biologul Edward Ricemeyer, unul dintre autorii studiului. Cercetătorii speră că mecanismele naturale de reparare a ADN-ului observate la molly Amazon ar putea oferi, în viitor, indicii valoroase pentru dezvoltarea unor noi abordări terapeutice.

Deocamdată, molly Amazon rămâne unul dintre cele mai fascinante paradoxuri ale naturii: o specie care, potrivit teoriilor clasice, ar fi trebuit să dispară de mult, dar care continuă să prospere într-o populație formată exclusiv din femele.

