Culoarea care sperie multe păsări și le ține departe de grădină. Trucul folosit de grădinari

Păsările pot deveni o adevărată problemă pentru cei care au grădini sau livezi, mai ales în perioada în care fructele se coc ori semințele abia au fost plantate. Deși sperietorile, plasele sau dispozitivele care emit sunete sunt folosite frecvent, multe dintre ele își pierd rapid eficiența, deoarece păsările se obișnuiesc cu prezența lor.
Există însă o metodă simplă, ieftină și complet naturală, bazată pe modul în care păsările percep culorile.
Culoarea pe care păsările tind să o evite
Specialiștii și numeroși grădinari susțin că albastrul este una dintre nuanțele care determină multe specii de păsări să stea la distanță.
De ani buni, fermierii au observat că păsările evită adesea sfoara albastră folosită la balotarea fânului și a paielor. În timp, observația a fost preluată și de publicații de specialitate, iar unii producători de echipamente pentru grădină au început să folosească acest principiu.
O soluție simplă este întinderea unor fire sau panglici albastre deasupra culturilor ori în apropierea pomilor fructiferi, metodă despre care mulți cultivatori spun că reduce numărul păsărilor care se apropie de plante.
Și culoarea albă poate avea un efect asemănător, fiind percepută de unele specii ca un posibil semnal de pericol.
De ce reacționează păsările la anumite culori
Vederea păsărilor este mult mai dezvoltată decât cea a oamenilor. Acestea pot distinge inclusiv radiațiile ultraviolete, invizibile ochiului uman, scrie Institutul pentru Cercetare și Educație de Mediu (IERE) din Seattle.
În natură, anumite culori sunt asociate instinctiv cu hrana, iar altele cu pericolul. De exemplu, nuanțele de roșu și negru sunt adesea legate de fructele coapte și au tendința să atragă păsările, nu să le alunge.
În schimb, albastrul pare să declanșeze, în cazul multor specii, un reflex de evitare.
O metodă fără substanțe chimice și fără costuri mari
Comparativ cu soluțiile electronice sau cu produsele chimice, folosirea unei panglici sau a unei sfori albastre este una dintre cele mai accesibile metode.
Aceasta poate fi montată deasupra straturilor de legume, lângă pomii fructiferi sau în zonele în care păsările provoacă cele mai multe pagube.
Rezultatele pot varia în funcție de specie și de mediul înconjurător, însă este o soluție simplă care merită încercată înainte de măsuri mai costisitoare.
Mirosurile care pot completa această metodă
Pe lângă stimulii vizuali, păsările reacționează și la anumite mirosuri puternice.
Printre cele mai des recomandate se numără:
scorțișoara;
curry;
oțetul alb.
Acestea pot fi aplicate în apropierea zonelor pe care doriți să le protejați, iar în combinație cu panglicile albastre pot contribui la descurajarea păsărilor fără a le face rău și fără utilizarea unor substanțe toxice.