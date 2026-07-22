Culoarea care sperie multe păsări și le ține departe de grădină. Trucul folosit de grădinari

Publicat 22 iul. 2026, 20:51 Sursă iere.org

Păsările pot deveni o adevărată problemă pentru cei care au grădini sau livezi, mai ales în perioada în care fructele se coc ori semințele abia au fost plantate. Deși sperietorile, plasele sau dispozitivele care emit sunete sunt folosite frecvent, multe dintre ele își pierd rapid eficiența, deoarece păsările se obișnuiesc cu prezența lor.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre păsăriculoare