Cel mai rapid păianjen din lume poate alerga mai repede decât un om. Descoperirea spectaculoasă făcută de cercetători

Un studiu internațional de amploare a stabilit care este cel mai rapid păianjen din lume. Cercetătorii au analizat sute de specii și au descoperit că un păianjen vânător poate atinge o viteză surprinzătoare, depășind ritmul mediu de alergare al unui om. Rezultatele oferă informații importante despre evoluția și adaptarea acestor arahnide.
Cercetătorii au analizat sute de specii de păianjeni
Pentru a înțelege modul în care viteza influențează comportamentul și strategiile de supraviețuire ale păianjenilor, o echipă de cercetători de la Universitatea din Greifswald (Germania) și Imperial College London a desfășurat unul dintre cele mai ample studii dedicate acestor arahnide.
Specialiștii au urmărit să includă în cercetare reprezentanți din cât mai multe ramuri ale arborelui evolutiv al păianjenilor, conform IFL Science. În total, au fost analizate 258 de specii, de la exemplare foarte mici până la arahnide de dimensiuni impresionante.
Experimentul care a desemnat cel mai rapid păianjen
Pentru măsurarea vitezei, cercetătorii au filmat păianjenii în timp ce alergau pe suprafețe special pregătite, iar rezultatele au fost comparate ulterior cu date obținute în alte studii.
Deși testele au părut simple, echipa s-a confruntat cu numeroase provocări. Unele specii extrem de rapide, capabile să se cațere pe suprafețe netede, au reușit chiar să evadeze din laborator, fiind nevoie să fie capturate din nou înainte de continuarea experimentelor.
Păianjenul care poate depăși viteza unui om
Marele câștigător al studiului a fost Heteropoda cervina/jugulans, o specie de păianjen vânător originară din Australia.
Acesta a atins o viteză de 3,59 metri pe secundă, echivalentul a aproximativ 13 kilometri pe oră.
Prin comparație, viteza medie de jogging a unui adult este de aproximativ 10 kilometri pe oră, ceea ce înseamnă că această specie poate alerga mai rapid decât majoritatea oamenilor aflați într-o cursă ușoară.
De ce este atât de rapid
Specialiștii consideră că performanța impresionantă se datorează în principal picioarelor foarte lungi și puternice ale acestei specii, care îi permit să acopere rapid distanțe mari în timpul vânătorii.
Totuși, cercetătorii au observat că viteza nu depinde exclusiv de dimensiunea corpului.
După ce au raportat rezultatele la mărimea fiecărei specii, un alt campion a atras atenția: un păianjen goblin din familia Oonopidae. Deși este extrem de mic, acesta compensează printr-o frecvență impresionantă a pașilor, reușind să își urmărească prada cu o agilitate remarcabilă.
Păianjenii au un rol esențial în natură
Deși provoacă teamă multor persoane, păianjenii reprezintă unele dintre cele mai importante vietăți pentru echilibrul ecosistemelor.
Ei consumă cantități uriașe de insecte și alți dăunători, contribuind la protejarea culturilor agricole și la reducerea populațiilor de insecte din locuințe și din mediul înconjurător.
Cercetările vor continua
Autorii studiului susțin că rămân încă numeroase întrebări fără răspuns. Nu este clar dacă păianjenul vânător australian a atins limita maximă posibilă din punct de vedere biomecanic sau dacă există specii capabile de performanțe și mai spectaculoase.
O atenție deosebită ar putea fi acordată în viitor și uriașului Heteropoda maxima, o specie care trăiește în peșterile din Laos și care nu a putut fi inclusă în actuala cercetare. O eventuală analiză a acesteia ar putea schimba clasamentul celor mai rapizi păianjeni din lume.