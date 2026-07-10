Cel mai rapid păianjen din lume poate alerga mai repede decât un om. Descoperirea spectaculoasă făcută de cercetători

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 iul. 2026, 21:49

Un studiu internațional de amploare a stabilit care este cel mai rapid păianjen din lume. Cercetătorii au analizat sute de specii și au descoperit că un păianjen vânător poate atinge o viteză surprinzătoare, depășind ritmul mediu de alergare al unui om. Rezultatele oferă informații importante despre evoluția și adaptarea acestor arahnide.

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