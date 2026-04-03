Ingredientul ieftin din bucătărie care ține insectele și păianjenii la distanță primăvara
Pe măsură ce intrăm în prima jumătate a lunii aprilie, temperaturile în România încep să crească, iar odată cu vremea caldă, insectele și păianjenii devin tot mai activi și mai prezenți în casele noastre. Din fericire, există un truc simplu și accesibil care ne poate proteja locuința fără a folosi insecticide chimice costisitoare.
Scorțișoara și anasonul stelat - aliați împotriva insectelor
Potrivit expertului în lifestyle și casă Rachael Eppley, batoanele de scorțișoară sau anasonul stelat sunt eficiente pentru a ține insectele la distanță. Într-o postare pe Instagram, ea a explicat că aceste condimente naturale resping nu doar insectele, ci și păianjenii și chiar șoarecii.
„Păianjenii devin mult mai activi primăvara, așa că îi vei observa mai des prin casă. Însă mirosul scorțișoarei, cuișoarelor sau al anasonului stelat îi face să evite zonele respective. Pune aceste condimente la ferestre și uși, și insectele nu vor mai intra”, a declarat Eppley.
Cum se folosește acest truc simplu și ieftin
Pentru a folosi scorțișoara sau anasonul stelat ca repelent natural:
Pune batoanele sau semințele la ferestre, uși sau alte zone de intrare.
Asigură-te că acestea sunt vizibile și distribuite uniform.
Schimbă-le periodic pentru a menține mirosul activ și eficiența.
Această metodă este sigură, ecologică și foarte accesibilă, folosind ingrediente pe care multe persoane le au deja în bucătărie.
Beneficiile metodei naturale
Protejează întreaga casă de insecte și păianjeni.
Nu folosește substanțe chimice toxice.
Este ieftin și ușor de aplicat.
Poate descuraja și rozătoarele mici.
Un sezon cald fără neplăceri
Primăvara și vara pot fi mai plăcute dacă ne protejăm locuința cu metode simple și naturale. Folosind scorțișoara și anasonul stelat, putem să ne bucurăm de vremea frumoasă fără vizitele nedorite ale insectelor și păianjenilor.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News