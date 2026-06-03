Cheesecake fără coacere cu căpșuni și banane. Un desert cremos și răcoritor, perfect în zilele toride

Sursă: Realitatea.Net

Un cheesecake fără coacere cu căpșuni și banane este desertul perfect atunci când vrei ceva dulce, cremos și răcoritor fără să pornești cuptorul. Combină textura fină a cremei de brânză cu aroma intensă a fructelor proaspete, rezultând un desert ușor, potrivit atât pentru zilele călduroase, cât și pentru momentele în care vrei ceva rapid, dar spectaculos. Este simplu de pregătit și arată foarte bine, ceea ce îl face ideal și pentru ocazii speciale sau pentru a fi împărțit cu familia și prietenii.

INGREDIENTE

Pentru baza de 20 cm:

200 g biscuiți digestivi fără zahăr

80 g unt

1 linguriță vanilie

Pentru crema de căpșuni cu banane:

400 g cremă de brânză

200 ml smântână pentru frișcă

2 linguri și jumătate îndulcitor pudră 1:2 (sau 5 linguri zahăr pudră)

2 banane bine coapte

150 g căpșuni

4 g gelatină

vanilie

Pentru jeleul de căpșuni:

400 g căpșuni

50 ml apă

2 linguri îndulcitor pulbere 1:2 (sau 4 linguri zahăr)

3 foi gelatină (5 g per total)

MOD DE PREPARARE:

Baza:

Biscuiții îi măcinați în robot. Untul îl topiți la microunde sau pe baie de aburi. Amestecați într-un bol biscuiții cu unt și vanilie. Pe un platou așezați un inel detașabil de 20 cm și folie acetat pe interior. Răsturnați baza de biscuiți în interiorul inelului, nivelați cu fundul unui pahar. Dați la rece, cât pregătiți crema.

Crema de căpșuni cu banane:

Gelatina o puneți la hidratat cu 5 linguri de apă rece. Într-un bol mixați crema de brânză cu smântâna pentru frișcă rece și îndulcitorul pudră, până crema devine ușor spumoasă. Decojiți bananele și le pasați bine cu o furculiță, până obțineți un piure. Adăugați bananele pasate peste cremă și vanilia. Căpșunile spălate și curățate de codițe le tăiați cubulețe mici. Le adăugați și pe acestea în cremă, amestecând cu o paletă. Gelatina o topiți câteva secunde la microunde, iar la final o încorporați bine în cremă. Scoateți platoul cu baza de la frigider, răsturnați crema și o nivelați. Acoperiți cheesecake-ul și îl dați la rece 5–6 ore sau peste noapte.

Jeleul de căpșuni:

Căpșunile spălate și curățate de codițe le tăiați felii pe lung. Le puneți într-o cratiță mică cu apă și le transferați pe foc. Le fierbeți 4–5 minute, apoi adăugați îndulcitorul și le mai fierbeți 2 minute. Dacă folosiți zahăr, îl puteți pune de la început. Dați deoparte de pe foc și lăsați să se răcorească, cât să devină cald. Foile de gelatină le hidratați în apă rece, apoi le scurgeți și le adăugați în jeleul cald. Amestecați până se topește gelatina, apoi îl răsturnați peste cheesecake. Îl lăsați la temperatura camerei cam 30 de minute, apoi îl dați la rece până se încheagă jeleul, potrivit sursei.