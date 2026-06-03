O nouă ipoteză despre misterul Triunghiului Bermudelor. Ce spun cercetătorii

Triunghiul Bermudelor, una dintre cele mai controversate și fascinante zone ale planetei, continuă să stârnească interesul cercetătorilor și al pasionaților de mistere. O nouă teorie sugerează că disparițiile inexplicabile ale unor nave și aeronave ar putea avea o explicație mai puțin spectaculoasă decât cele vehiculate de-a lungul timpului: prezența unor formațiuni geologice bogate în minerale magnetice.

Ipoteza a fost prezentată în documentarul „Secrets of the Bermuda Triangle” , difuzat de postul britanic Channel 5 și citat de publicația Daily Star.

O zonă învăluită de legende

Cunoscut și sub denumirea de „Triunghiul Diavolului”, Triunghiul Bermudelor este delimitat de Insulele Bermude, Puerto Rico și coasta statului Florida, având o suprafață estimată la aproximativ 1,2 milioane de kilometri pătrați.

De-a lungul deceniilor, regiunea a devenit celebră din cauza numeroaselor relatări privind dispariții misterioase de nave și avioane. Aceste evenimente au alimentat teorii dintre cele mai diverse, de la fenomene paranormale și vortexuri necunoscute până la ipoteze privind intervenția unor civilizații extraterestre.

Magnetitul, posibilul vinovat

Potrivit lui Nick Hutchings, prospector de minerale și participant la realizarea documentarului, explicația ar putea fi legată de structura geologică a insulelor Bermude.

„Bermuda este, de fapt, vârful unui vulcan submarin”, a explicat acesta. Conform cercetărilor sale, vulcanul a fost activ în urmă cu aproximativ 30 de milioane de ani, iar eroziunea a lăsat la suprafață doar partea sa superioară.

În timpul analizelor efectuate în zonă, Hutchings a identificat prezența magnetitului, un mineral considerat cel mai magnetic material natural întâlnit pe Pământ.

Cum ar putea influența navigația

Pentru a demonstra efectele magnetitului, specialistul a realizat un experiment simplu în cadrul documentarului. Acesta a plasat o bucată de rocă bogată în magnetit pe o suprafață plană și a apropiat de ea o busolă.

Rezultatul a fost surprinzător: acul busolei s-a mișcat haotic, fiind influențat de câmpul magnetic generat de rocă.

Potrivit lui Hutchings, prezența unor cantități importante de magnetit în regiune ar fi putut afecta instrumentele de navigație, în special în trecut, când marinarii se bazau aproape exclusiv pe busole pentru orientare.

„Vă puteți imagina cât de derutant ar fi fost pentru navigatorii din vechime să treacă prin apropierea Bermudelor fără să înțeleagă de ce instrumentele lor indică direcții greșite”, a explicat acesta.

Între știință și legendă

Deși teoria nu oferă răspunsuri pentru toate incidentele asociate Triunghiului Bermudelor, ea aduce o perspectivă științifică asupra unui fenomen care a generat numeroase speculații.

Specialiștii subliniază însă că disparițiile din regiune pot avea multiple cauze, inclusiv condiții meteorologice extreme, curenți oceanici puternici, erori umane sau probleme tehnice.

Chiar și așa, descoperirea prezenței magnetitului în zonă oferă o nouă direcție de cercetare și ar putea contribui la explicarea unor anomalii de navigație raportate de-a lungul timpului.

În ciuda numeroaselor teorii și investigații, Triunghiul Bermudelor rămâne unul dintre cele mai cunoscute mistere maritime ale lumii, continuând să fascineze generații întregi de cercetători și exploratori.

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