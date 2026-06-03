O epavă misterioasă descoperită în largul Norvegiei ascunde o comoară veche de aproape 300 de ani

O descoperire spectaculoasă făcută în adâncurile Mării Nordului îi fascinează pe arheologi și istorici. O epavă necunoscută, aflată la aproximativ 600 de metri sub nivelul mării, în largul coastelor Norvegiei, a scos la iveală o încărcătură impresionantă formată din porțelan chinezesc, textile, candelabre, pahare și cereale, toate datând, cel mai probabil, din secolul al XVIII-lea.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters, nava s-ar fi scufundat în urmă cu aproape 300 de ani, însă identitatea sa și circumstanțele naufragiului rămân, deocamdată, necunoscute.

Descoperirea făcută de un ceasornicar pasionat de scufundări

Epava a fost identificată de Espen Saastad, un ceasornicar din orașul norvegian Porsgrunn, care lucrează și ca scafandru comercial în cadrul unei firme specializate în inspecții și operațiuni subacvatice.

Nava a fost găsită în strâmtoarea Skagerrak, între Norvegia și Danemarca. Pentru protejarea sitului arheologic și din motive de securitate, autoritățile nu au dezvăluit locația exactă a descoperirii.

După identificarea epavei, Saastad a notificat autoritățile, iar cercetările au fost preluate de specialiștii Muzeului Maritim Norvegian.

O descoperire care i-a surprins chiar și pe experți

Deși investigațiile sunt încă la început, primele analize arată că vasul transporta mărfuri de mare valoare pentru comerțul internațional al epocii.

Directorul general al Direcției Norvegiene pentru Patrimoniu Cultural, Hanna Geiran, a declarat că amploarea descoperirii a fost dificil de imaginat.

„A trebuit să mă frec la ochi când mi-am dat seama de amploarea acestei descoperiri. Este aproape de necrezut. Aștept cu nerăbdare să aflu mai multe”, a afirmat aceasta.

Și ministrul norvegian al Climei și Mediului, Andreas Bjelland Eriksen, a catalogat descoperirea drept una excepțională, subliniind valoarea sa științifică și rolul tehnologiilor moderne în dezvoltarea arheologiei subacvatice.

Încărcătură impresionantă de porțelan și bunuri comerciale

Printre obiectele identificate se numără boluri din porțelan alb-albastru de proveniență chineză, depozitate compact în cala navei. De asemenea, cercetătorii au găsit fragmente de candelabre, pahare, textile și cereale, toate foarte bine conservate datorită condițiilor speciale de pe fundul mării.

Specialiștii cred că piesele de porțelan ar putea oferi indicii importante despre rutele comerciale dintre Europa și Asia și despre perioada exactă în care a navigat vasul.

În plus, obiectele recuperate pot contribui la înțelegerea vieții de la bordul unei nave comerciale din secolul al XVIII-lea și a modului în care circulau mărfurile de lux în acea perioadă.

O adevărată „capsulă a timpului”

Potrivit Ninei Refseth, directoarea Fundației Muzeului Popular Norvegian, epava reprezintă una dintre cele mai bine conservate descoperiri de acest tip realizate până acum în Europa de Nord.

Spre deosebire de multe alte nave scufundate aproape de țărm, care au fost afectate de curenți, activități umane sau jafuri, această epavă s-a păstrat într-o stare remarcabilă datorită adâncimii la care se află.

Refseth a descris-o drept o veritabilă „capsulă a timpului”, capabilă să ofere informații prețioase despre comerțul maritim de acum aproape trei secole.

Tehnologie de ultimă generație pentru studierea epavei

În luna mai 2026, o echipă de arheologi marini a desfășurat o amplă misiune de cercetare folosind un vehicul subacvatic operat de la distanță (ROV).

Aparatul, conectat la nava de cercetare printr-un cablu de aproape un kilometru, era dotat cu camere video de înaltă rezoluție, braț robotic și sistem de aspirație pentru recuperarea probelor.

Cu ajutorul acestuia, specialiștii au filmat epava, au colectat artefacte și au realizat documentarea completă a sitului. De asemenea, cercetătorii au utilizat tehnologia fotogrammetriei pentru a crea un model tridimensional detaliat al navei, care permite studierea structurii fără a afecta integritatea sitului.

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Valoarea descoperirii este, deocamdată, una istorică

Autoritățile norvegiene nu au estimat o valoare financiară a obiectelor recuperate, acestea fiind considerate bunuri de patrimoniu și materiale de cercetare, nu obiecte destinate comercializării.

Pentru operațiunile de cercetare, documentare și conservare, Direcția Norvegiană pentru Patrimoniu Cultural a alocat aproximativ 2,9 milioane de coroane norvegiene, echivalentul a circa 269.000 de euro.

Adevărata valoare a descoperirii este însă una istorică și științifică. Artefactele recuperate pot contribui la reconstruirea unor importante rute comerciale dintre Europa și Asia și la înțelegerea schimburilor economice din secolul al XVIII-lea.

O parte dintre obiectele recuperate urmează să fie expuse publicului la Muzeul Maritim Norvegian din Oslo, în timp ce cercetările asupra misterioasei nave continuă, în speranța că vor dezvălui identitatea vasului și povestea naufragiului său.

