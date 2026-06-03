Cea mai simplă activitate care ajută la slăbit. Recomandarea unui renumit medic: „Este una dintre cele mai simple și accesibile forme de mișcare”

Mersul pe jos poate reprezenta una dintre cele mai eficiente și accesibile metode pentru pierderea în greutate și îmbunătățirea stării generale de sănătate, susține medicul generalist Donald Grant, consilier clinic senior în cadrul The Independent Pharmacy.

Într-un interviu acordat publicației britanice Express , specialistul explică faptul că plimbările zilnice sunt ușor de integrat în programul obișnuit și nu necesită echipamente speciale sau costuri suplimentare.

„Mersul pe jos este accesibil aproape tuturor. Nu presupune investiții și poate fi introdus cu ușurință în rutina zilnică, fără schimbări majore ale programului”, afirmă medicul.

Cum poți introduce mai multă mișcare în fiecare zi

Donald Grant recomandă câteva obiceiuri simple pentru creșterea nivelului de activitate fizică. Printre acestea se numără plimbările în timpul pauzei de prânz, coborârea cu una sau două stații înainte de destinație atunci când se folosește transportul public sau alegerea mersului pe jos pentru deplasările scurte.

Potrivit specialistului, aceste schimbări aparent minore pot contribui la combaterea sedentarismului și la formarea unor obiceiuri sănătoase pe termen lung.

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Mersul pe jos ajută, dar nu este suficient de unul singur

Deși plimbările regulate pot susține procesul de slăbire, medicul atrage atenția că rezultatele semnificative apar atunci când activitatea fizică este însoțită de o alimentație echilibrată și de un stil de viață sănătos.

„Mersul pe jos contribuie la reducerea sedentarismului, la dezvoltarea unor rutine benefice și la creșterea graduală a nivelului de activitate fizică”, explică Donald Grant.

Pentru rezultate mai bune, acesta recomandă creșterea treptată a ritmului de mers sau alegerea unor trasee care includ porțiuni în pantă, ceea ce solicită mai mult organismul și favorizează consumul de calorii.

Care este ritmul optim pentru o plimbare eficientă

Potrivit medicului, intensitatea ideală este aceea la care pulsul crește moderat. O persoană ar trebui să poată purta o conversație în timpul mersului, însă să resimtă o ușoară dificultate în respirație, semn că organismul depune un efort benefic.

Beneficii care depășesc controlul greutății

Pe lângă sprijinul oferit în procesul de slăbire, mersul pe jos contribuie la menținerea sănătății cardiovasculare, susține mobilitatea articulațiilor și poate avea un efect pozitiv asupra sănătății mintale.

„Chiar și 20-30 de minute de mers pe jos pot ajuta organismul să se relaxeze și să reducă nivelul de stres”, subliniază specialistul.

Când este recomandat consultul medical

Donald Grant avertizează că persoanele care suferă de afecțiuni cronice, au mobilitate redusă, exces ponderal important sau prezintă simptome precum dureri în piept, amețeli ori dificultăți de respirație ar trebui să ceară sfatul unui medic înainte de a începe un program de activitate fizică.

Specialistul concluzionează că mersul pe jos rămâne una dintre cele mai simple și eficiente modalități de a adopta un stil de viață mai activ, cu beneficii atât pentru siluetă, cât și pentru sănătatea generală.