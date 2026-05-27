The Economist: Zelenski ar fi cerut pregătiri pentru încă doi-trei ani de război

Președintele Volodimir Zelenski ar fi cerut pregătiri pentru încă doi sau chiar trei ani de război, potrivit unui articol publicat de The Economist, care citează surse guvernamentale ucrainene. Publicația susține că liderul de la Kiev consideră că Ucraina are în continuare capacitatea militară și logistică de a rezista pe termen lung în conflictul cu Rusia.

Potrivit analizei, mai multe elemente ar demonstra că Ucraina poate continua războiul pentru o perioadă îndelungată. Printre acestea sunt menționate atacurile cu drone în interiorul Rusiei, stabilizarea frontului în anumite zone, sprijinul constant oferit de Uniunea Europeană și dezvoltarea rapidă a industriei de apărare ucrainene.

Problemele interne ale Ucrainei devin tot mai vizibile

În același timp, publicația avertizează că un conflict prelungit ar putea pune o presiune uriașă asupra societății ucrainene. Articolul vorbește despre o scădere a unității interne, alimentată inclusiv de scandaluri de corupție care au afectat persoane apropiate de președintele Zelenski.

Pe lângă tensiunile politice, războiul continuă să afecteze puternic economia Ucrainei. Una dintre cele mai mari probleme rămâne infrastructura energetică, lovită constant de atacurile rusești. Consecințele sunt resimțite atât de populație, cât și de industrie și de sistemele publice esențiale.

Kievul respinge informațiile din articol

Administrația prezidențială ucraineană a reacționat rapid după apariția articolului. Consilierul prezidențial Dmitri Litvin a catalogat informațiile drept „o veche dezinformare” și a sugerat că acestea ar fi fost folosite pentru a susține ideea că situația Ucrainei s-ar deteriora.

„Poate că oamenii aveau nevoie să folosească ceva drept suport pentru alte mesaje din acest text despre cum, chipurile, totul merge prost”, a declarat acesta.

Declarațiile vin la doar câteva zile după ce Volodimir Zelenski le-a spus deputaților partidului său, „Slujitorul Poporului”, că „faza fierbinte” a războiului s-ar putea încheia până în luna noiembrie, dacă Ucraina va primi garanțiile de securitate necesare din partea partenerilor occidentali.