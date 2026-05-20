Șeful NATO, după ce piloții români au doborât o dronă deasupra Estoniei: „Cred că puteți fi mândri de acest lucru”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că intervenția piloților români care au doborât o dronă deasupra Estoniei cu un avion F-16 reprezintă o dovadă clară a eficienței apărării aeriene a Alianței și a capacității acesteia de a răspunde prompt amenințărilor din spațiul aerian aliat.

„Chiar ieri, în cadrul misiunii NATO de poliție aeriană din zona Baltică, avioane F-16 românești au interceptat și doborât o dronă deasupra Estoniei. Era o dronă ucraineană, dar prezența ei acolo este o consecință directă a agresiunii ruse. Ceea ce contează este că apărarea aeriană a NATO și-a dovedit din nou eficiența, iar noi vom continua să ne consolidăm capacitatea de a face față oricărei amenințări la adresa teritoriului și cetățenilor noștri”, a transmis Rutte, conform unei postări a Romania at NATO pe X.

Oficialul a adăugat că „exact pentru astfel de situații ne pregătim” și a adresat un mesaj de apreciere directă românilor:

„Avioanele F-16 românești au fost cele care au reușit să neutralizeze drona în spațiul aerian estonian, în cadrul misiunii de poliție aeriană desfășurate din Lituania. Cred că aveți motive să fiți mândri. Săptămâna trecută am fost la București, unde m-am întâlnit cu președinții României și Poloniei, iar a doua zi a avut loc reuniunea B9 cu țările nordice.”

Printre prioritățile NATO, Rutte a evidențiat necesitatea îmbunătățirii continue a capacităților anti-dronă. În acest sens, a invocat inițiativa „Eastern Ascent”, care acoperă întregul flanc estic, de la nordul îndepărtat până la Marea Neagră, și are ca obiectiv valorificarea lecțiilor învățate din conflictul din Ucraina în domeniul tehnologiei dronelor și al contracarării acestora.

Referindu-se la vizita sa la București, Rutte a remarcat prezența militară semnificativă observată pe aeroport, inclusiv avioane cisternă americane, și a subliniat că un astfel de angajament se regăsește în toată Europa.

„Multe țări, inclusiv România, Bulgaria, Croația și Macedonia de Nord, contribuie activ și își respectă angajamentele asumate față de Alianță", a încheiat șeful NATO.