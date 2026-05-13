Ce înseamnă sintagma „NATO 3.0” din declaraţia comună a Summitului B9. Anunțul lui Mark Rutte și Nicușor Dan despre viitorul Alianței

Preşedintele României, Nicuşor Dan, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au explicat, miercuri, la finalul Summitului B9, ce înseamnă sintagma „NATO 3.0” inclusă în declaraţia comună a reuniunii, arătând că aceasta marchează revenirea Alianţei Nord-Atlantice la rolul său esenţial de apărare a propriului teritoriu, dar şi o abordare mai directă şi mai echitabilă în ceea ce priveşte împărţirea responsabilităţilor şi contribuţiilor pentru apărare între statele membre.

„NATO s-a înființat în timpul Războiului Rece când URSS era o amenințare. Apoi amenințara părea să fi dispărut, dar amenințarea s-a reîntors, iar alianța redevine o alianță defensivă și acum se pune problema unei echități a contribuțiilor. Asta nu înseamnă că Europa apără Europa și SUA apără SUA. Sunt niște protocoale de apărare care se mențin, dar contribuția aliaților este proporțională”, a declarat Nicușor Dan.

Liderul de la Cotroceni a subliniat că ”este un progres vizibil, de la Haga până acum, şi acest proces va continua, deci noi suntem deja în NATO 3.0 şi obligaţia de 3,5% plus 1,5% e până în 2035 şi suntem pe traiectoria asta”.

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a explicat, la rândul său, că NATO 3.0 înseamnă un ”NATO și o Europă mai puternice, dar asta împreună cu SUA, și nuclear și convențional”.

”Cred că una dintre cele mai mari reușite de politică externă ale președintelui Trump a fost summitul de la Haga, unde am hotărât creșterea cheltuielilor de apărare”, a afirmat șeful NATO.