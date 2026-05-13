Ciprian Ciucu a „pus ochii” pe parcarea supraetajată din cartierul Pantelimon

Parcarea supraterană de pe Șoseaua Pantelimon intră într-un amplu proces de igienizare sub administrarea Administrației Străzilor București, înainte de a deveni parcare publică cu plată. Șoferii care ocupă în prezent spațiile sunt avertizați să își mute autovehiculele, în caz contrar acestea urmând să fie ridicate de autorități pentru a permite începerea lucrărilor.

Decizie administrativă pentru parcarea de pe Șoseaua Pantelimon

După o perioadă de patru ani în care a rămas într-o situație juridică incertă, marea parcare supraterană de pe Șoseaua Pantelimon intră, în sfârșit, sub o administrare clară. Consiliul General al Municipiului București a aprobat, în ședința de miercuri, 13 mai, proiectul de hotărâre prin care obiectivul este preluat de Administrația Străzilor București. Această decizie vine după ce primarul Ciprian Ciucu a reușit să finalizeze procedurile de edificare necesare. Ulterior preluării, structura va fi predată către Compania Municipală Parking București, entitate care va fi responsabilă de exploatarea și întreținerea sa pe termen lung, asigurând astfel operarea corectă a celor aproape 500 de locuri disponibile.

Proces de igienizare și avertismente pentru proprietarii auto

Reprezentanții Municipalității au subliniat faptul că, în anii în care a stat abandonată, construcția s-a degradat constant, devenind un spațiu insalubru folosit adesea pentru depozitarea mașinilor părăsite. Din acest motiv, autoritățile vor demara imediat un proces intens de igienizare, estimat să dureze aproximativ două săptămâni. În această perioadă, se face un apel ferm către toți șoferii care au vehicule în interior să le mute pentru a permite echipelor de salubrizare să intervină temeinic. Administrația a avertizat că mașinile care vor bloca operațiunile de curățenie vor fi ridicate, procedura fiind esențială pentru redeschiderea parcării în regim public cu plată.

Un nod intermodal pentru fluidizarea traficului din Capitală

Concepută ca un punct strategic de transfer la intrarea în oraș, parcarea supraterană dispune de 495 de locuri destinate nu doar autoturismelor, ci și motocicletelor și bicicletelor. Structura include locuri special amenajate pentru persoanele cu dizabilități și a fost proiectată pentru a încuraja transportul intermodal. La parter, clădirea oferă o legătură directă cu rețeaua de transport public, permițându-le șoferilor care vin din afara Bucureștiului să își lase vehiculele în siguranță și să își continue călătoria spre centru folosind mijloacele de transport în comun, contribuind astfel la reducerea aglomerației urbane.