Gelu Voican Voiculescu și-a dat fiica în judecată: i-a vândut fictiv un conac ca să scape de executare

Fostul vicepremier, Gelu Voican Voiculescu a ajuns să își dea propria fiică în judecată într-un scandal uriaș legat de un conac din localitatea Apoldu de Sus. Acesta susține că imobilul ar fi fost trecut pe numele fiicei printr-o tranzacție doar de fațadă, fără ca el să primească vreun ban, iar acum cere anularea tuturor actelor în instanță.

În fața judecătorilor, Gelu Voican Voiculescu a declarat că imobilul ar fi fost trecut pe numele fiicei sale pentru a evita probleme legate de executarea silită și că, în realitate, nu ar fi primit niciodată banii trecuți în acte.

Mai mult, acesta a cerut anularea tuturor contractelor și revenirea proprietății în patrimoniul său.

Cei acuzați au respins însă toate afirmațiile și au susținut că tranzacțiile au fost făcute legal, cu acte notariale și plăți reale.

În timpul audierilor s-a spus și că fostul vicepremier voia să plece definitiv din Apoldu de Sus, pentru că nu mai putea întreține conacul și intenționa să se mute în București.

Finalul procesului a venit ca o lovitură pentru Gelu Voican Voiculescu. Judecătorii Tribunalului Sibiu au respins cererea acestuia, considerând că nu există suficiente dovezi care să demonstreze că tranzacțiile au fost simulate. Totuși, decizia nu este definitivă, iar fostul demnitar poate ataca hotărârea prin apel.