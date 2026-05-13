Olena Zelenska, după întâlnirea cu Mirabela Grădinaru: ”Suntem recunoscători României şi oamenilor ei pentru sprijinul consecvent acordat Ucrainei încă din prima zi a invaziei ruse”

Olena Zelenska, soția președintelui Ucrainei, a mulțumit, miercuri, după întâlnirea cu Mirabela Grădinaru, României şi românilor pentru ajutorul pe care l-au acordat Ucrainei încă din primele zile ale războiului.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, prima doamnă a Ucrainei a relatat cum a cunoscut-o pe partenera preşedinteui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, în luna martie, în marja summitului ”Shaping the Future Together”, organizat de Melania Trump la Washington.

Cele două prime doamne s-au revăzut, miercuri, la Bucureşti, având un program comun, în timp ce preşedinţii din România şi Ucraina au participat la Summitul B9.

”Suntem recunoscători acestei ţări şi oamenilor ei pentru sprijinul consecvent acordat Ucrainei încă din prima zi a invaziei ruse. Un domeniu aparte este ajutorul umanitar. România, de exemplu, a oferit sisteme de purificare a apei, după ce ruşii au distrus barajul Kahovka, s-a alăturat iniţiativei Warmth for Ukraine în această iarnă dificilă şi a contribuit la Olena Zelenska Foundation în cadrul proiectului de dotare a elevilor cu dispozitive pentru învăţământ la distanţă. Mulţumim, România!”, a scris soţia preşedintelui ucrainean.

Totodată, Olena Zelenska a relatat şi că România susţine limba şi cultura ucraineană şi dorinţa de a le face cunoscute în lume.

”Bucureştiul este una dintre cele 119 locaţii din 59 de ţări în care funcţionează deja ghiduri audio în limba ucraineană, în cadrul proiectului nostru de ucrainizare a principalelor monumente şi obiective culturale ale lumii. Un astfel de ghid este disponibil şi la Muzeul «Grigore Antipa», considerat unul dintre cele mai frumoase cinci muzee de istorie naturală din Europa. Din 2022 şi până în prezent, accesul ucrainenilor în acest muzeu este gratuit”, a precizat aceasta

Potrivit soției liderului de la Kiev, datorită proiectului ”Raftul de carte ucraineană”, mai multe astfel de rafturi funcţionează deja în bibliotecile din ţară.

”România va deveni a 27-a ţară ale cărei universităţi se alătură Coaliţiei Globale pentru Studii Ucrainene”

”Cu atât mai plăcut este faptul că astăzi România va deveni a 27-a ţară ale cărei universităţi se alătură Coaliţiei Globale pentru Studii Ucrainene, o iniţiativă de stat dedicată studierii academice a Ucrainei şi a tot ceea ce ţine de cultura ucraineană. Împreună cu doamna Mirabela vom participa la semnarea memorandumurilor corespunzătoare cu universităţile din Bucureşti, Cluj şi Suceava”, a menționat soţia preşedintelui ucrainean.

În plus, Olena Zelenska a anunțat că a invitat-o pe Mirabela Gradinaru la Kiev, la cea de-a şasea ediţie a Summit of First Ladies and Gentlemen.

”De fiecare dată alegem pentru discuţii cele mai importante teme pentru societăţile noastre: securitatea, educaţia, sănătatea mintală, iar apoi facem tot posibilul pentru ca acestea să se transforme în rezultate concrete şi utile pentru oamenii noştri. Vom fi bucuroşi să colaborăm cu România şi în acest domeniu”, a conchis prima doamnă a Ucrainei.