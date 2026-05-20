Putin și Xi visează la 150 de ani de viață. Rusia și China au semnat un acord pentru „îmbătrânire sănătoasă” și cercetări despre longevitate

Rusia și China își extind colaborarea într-un domeniu neașteptat: longevitatea și studiul îmbătrânirii. În timpul vizitei lui Vladimir Putin la Beijing, cele două state au oficializat un nou acord de cooperare care vizează cercetarea sănătății și dezvoltarea unor soluții pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă.

Anunțul vine la câteva luni după ce liderul rus și omologul său chinez, Xi Jinping, au discutat inclusiv despre posibilitatea ca oamenii să ajungă să trăiască până la 150 de ani, dar și despre scenarii care țin de ideea de „nemurire” prin avansul biotehnologiei.

Acord semnat până în 2031 între Moscova și Beijing

În paralel cu deplasarea lui Vladimir Putin în China, Proiectul Longevității de la Moscova și Asociația Chineză de Asistență și Servicii Sociale pentru Persoanele în Vârstă au semnat un parteneriat de colaborare valabil până în anul 2031.

Potrivit informațiilor prezentate de agenția rusă TASS și preluate de presa internațională, acordul include mai multe direcții de cooperare între cele două țări.

Printre acestea se numără cercetările comune în domeniul îmbătrânirii, schimburile de experiență între specialiști, vizitele reciproce ale delegațiilor și organizarea unor stagii dedicate experților implicați în dezvoltarea proiectelor pentru longevitate și îngrijirea persoanelor vârstnice.

Autoritățile de la Moscova susțin că noul acord ar putea oferi Rusiei acces la soluții moderne dezvoltate de China în domeniul tehnologiilor pentru îngrijirea vârstnicilor și al managementului serviciilor sociale.

Anastasia Rakova, viceprimarul Moscovei responsabil pentru afaceri sociale, a declarat că semnarea documentului va permite capitalei ruse să beneficieze de tehnologii noi, practici administrative și servicii îmbunătățite dedicate persoanelor în vârstă.

Conversația dintre Putin și Xi despre „nemurire” a fost surprinsă de microfoane

Tema longevității nu este nouă în relația dintre cei doi lideri. În septembrie anul trecut, în timpul unei alte vizite efectuate de Vladimir Putin la Beijing, discuția dintre acesta și Xi Jinping a atras atenția presei internaționale după ce microfoanele au surprins un schimb de replici neobișnuit între cei doi.

În timp ce mergeau împreună, liderul de la Kremlin a vorbit despre progresele biotehnologiei și despre posibilitatea extinderii radicale a duratei vieții umane.

„Datorită dezvoltării biotehnologiei, organele umane pot fi transplantate constant, iar oamenii se pot simţi din ce în ce mai tineri şi chiar pot atinge nemurirea", i-a comentat Putin lui Xi.

Liderul chinez i-a răspuns imediat și a făcut referire la prognozele privind durata vieții în acest secol.

„Previziunile indică faptul că în acest secol va fi posibil să trăieşti până la 150 de ani", a spus Xi Jinping.

Doi lideri ajunși la vârste înaintate conduc în continuare Rusia și China

Discuțiile despre longevitate au atras atenția și din cauza vârstei celor doi lideri, aflați de mult timp la conducerea propriilor state.

Vladimir Putin, aflat la putere în Rusia din anul 2000, urmează să împlinească 74 de ani în luna octombrie.

De cealaltă parte, Xi Jinping are 72 de ani și conduce China din 2012, fiind unul dintre cei mai influenți lideri chinezi din ultimele decenii.

Colaborarea dintre Moscova și Beijing în domeniul longevității vine într-un moment în care ambele state se confruntă cu provocări demografice importante, inclusiv îmbătrânirea populației și presiuni tot mai mari asupra sistemelor sociale și medicale.

Noul parteneriat anunțat de cele două țări urmărește tocmai dezvoltarea unor soluții pentru prelungirea vieții active și îmbunătățirea condițiilor pentru populația vârstnică.