Lovitură pentru turiști înainte de vacanță. O nouă țară suspendă Schengen și introduce controale dure la granițe

Cei care plănuiesc să călătorească în Europa în această vară trebuie să se pregătească pentru verificări suplimentare și timpi mai mari de așteptare la frontieră. Cu puțin timp înaintea sezonului concediilor, încă un stat european a decis să reactiveze temporar controalele la granițe, invocând motive de securitate.

Autoritățile elvețiene au anunțat oficial că vor introduce măsuri speciale la frontiera cu Franța în perioada 10-19 iunie 2026, în contextul summitului G7 organizat la Évian-les-Bains, localitate aflată pe malul lacului Geneva.

Controale mai stricte pentru șoferi, pasageri și navetiști

Măsurile îi vor afecta atât pe turiști, cât și pe cei care traversează zilnic granița dintre Franța și Elveția pentru muncă sau cumpărături. Potrivit autorităților, verificările vor fi intensificate în special în zona traversărilor rutiere din jurul Lacului Geneva.

În perioada stabilită, polițiștii de frontieră vor putea opri vehicule pentru controale suplimentare, vor verifica documentele de identitate și vor folosi Sistemul de Informații Schengen (SIS) pentru controale extinse.

Practic, inclusiv persoanele care fac naveta în mod obișnuit între Franța și Geneva se pot trezi trase pe dreapta pentru inspecții de rutină sau verificări amănunțite ale bagajelor.

Decizia vine în contextul organizării summitului G7, programat între 15 și 17 iunie la Évian-les-Bains, unde sunt așteptați liderii unor dintre cele mai puternice state ale lumii. La reuniune vor participa șefii de stat din Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Italia, Japonia și Germania.

Schengen rămâne oficial în vigoare, dar controalele revin peste tot în Europa

Deși spațiul Schengen continuă să funcționeze oficial, tot mai multe state europene aleg să reactiveze temporar controalele la frontieră folosindu-se de prevederile excepționale introduse în Codul Frontierelor Schengen.

Regulile permit adoptarea unor măsuri speciale în situații considerate sensibile din punct de vedere al securității, cum ar fi amenințările teroriste, evenimentele internaționale majore sau riscurile privind infrastructura critică.

În ultimele luni, numeroase state au decis să recurgă la aceste măsuri. Printre țările care efectuează deja controale temporare la frontieră se numără Germania, Austria, Danemarca, Norvegia și Olanda.

În majoritatea cazurilor, guvernele invocă lupta împotriva migrației ilegale, riscurile teroriste sau necesitatea protejării infrastructurii strategice.

Germania continuă controalele până în toamnă

Printre cele mai stricte măsuri aflate în vigoare în acest moment se numără cele introduse de Germania. Autoritățile germane au decis să prelungească verificările la toate frontierele terestre cel puțin până la jumătatea lunii septembrie 2026.

Presa germană a relatat că mii de polițiști federali suplimentari au fost mobilizați pentru supravegherea granițelor, în încercarea de a limita migrația ilegală și de a preveni eventuale amenințări la adresa securității.

În practică, toate aceste măsuri încep să schimbe modul în care se circulă prin Europa. Șoferii trebuie să se aștepte la opriri aleatorii și la ambuteiaje în punctele de frontieră, iar pasagerii zborurilor din interiorul spațiului Schengen pot fi supuși unor controale suplimentare ale documentelor.

Experții avertizează: Europa începe să arate ca un sistem fragmentat de frontiere

Specialiștii în mobilitate și securitate susțin că situația actuală transformă treptat spațiul Schengen într-un sistem tot mai fragmentat, în care libertatea de circulație este afectată de măsurile temporare introduse succesiv de diferite state.

Chiar dacă Schengen nu este suspendat oficial, tot mai multe guverne europene folosesc excepțiile prevăzute de legislația comunitară pentru a readuce controalele la granițe.

În perspectiva verii 2026, acest lucru ar putea însemna pentru milioane de europeni vacanțe mai complicate, drumuri mai lungi și verificări suplimentare chiar și pe trasee care, până recent, puteau fi parcurse fără niciun control de frontieră.