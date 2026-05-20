Tanczos Barna, atac la protejații lui Bolojan: „Să nu mai opteze pentru consultanţă”

Vicepremierul Tánczos Barna le recomandă categoric tuturor celor care dețin funcții sau legături formale cu Executivul să pună capăt afacerilor de consultanță, avertizând că aceste activități paralele riscă să compromită grav imaginea publică a miniștrilor sau a celor care i-au adus în echipă.

Aparatul guvernamental se confruntă cu un nou val de critici privind potențiale conflicte de interese. Vicepremierul Tánczos Barna a lansat o recomandare categorică pentru toți cei care colaborează cu Executivul, fie și ca voluntari sau consilieri onorifici: să renunțe definitiv la contractele private de consultanță pentru a nu compromite imaginea instituției.

Un semnal de alarmă de la vârful Guvernului: „Sunt practici total nesănătoase”

Poziția tranșantă a vicepremierului a fost exprimată în cadrul unei conferințe de presă desfășurate miercuri la Ministerul Agriculturii. Întrebat de jurnaliști despre moralitatea unor avocați sau consultanți privați care dețin, în paralel, funcții onorifice în cabinetele demnitarilor, Tánczos Barna a catalogat situația drept inacceptabilă. „Le recomand tuturor să opteze: dacă vor să lucreze și sub formă de voluntar, de consilier onorific, să aibă orice legătură formală declarată, asumată cu Guvernul, să nu mai opteze pentru consultanță, chiar și dacă este un avocat dintr-un cabinet de avocatură. Sunt total nesănătoase aceste lucruri, pentru că, până la urmă, aduc într-o lumină foarte proastă persoana care i-a chemat, i-a acceptat, i-a adus în echipă ca și consilieri onorifici”, a declarat vicepremierul.

Cazul care a declanșat reacția: Contract de 19.000 de euro la Cancelaria Premierului

Reacția oficialului vine în contextul unor dezvăluiri din presă care îl vizează direct pe fostul deputat PNL Cristian Băcanu, actual consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu.

Conform jurnaliștilor, o casă internațională de avocatură în cadrul căreia activează Băcanu a încasat aproximativ 19.000 de euro de la Cancelaria premierului Ilie Bolojan. Suma a fost achitată în schimbul unor servicii de consultanță juridică legate de implementarea programului SAFE.

Soluția propusă: Delimitarea clară între afaceri și stat

Pentru a evita umbrirea actului administrativ și suspiciunile de paravane politice, Tánczos Barna consideră că soluția este una de etică elementară: alegerea unei singure tabere.

Regula de aur: Dacă o firmă de consultanță sau un cabinet de avocatură vrea să participe la o licitație publică sau la o selecție de oferte guvernamentale, reprezentantul acelei entități trebuie să demisioneze imediat din funcția de consilier onorific.

Alternativa: Firma respectivă nu se mai înscrie la procedura de achiziție publică.

„Nu este un lucru sănătos. Cel mai frumos este ca, dacă cineva vede că vine firma de consultanță sau cabinetul de avocatură la o licitație ori la o depunere de oferte, ori să facă pasul înapoi din poziția de consilier onorific, ori să nu depună oferta. Orice muncă profesionistă o să fie umbrită de această discuție: de ce a venit cineva care este și consilier onorific?”, a conchis Tánczos Barna.